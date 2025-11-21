viernes 21  de  noviembre 2025
Se desploman los precios del petróleo tras propuesta de EEUU

El barril de crudo estadounidense de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cedió un 1,59% y quedó en 58,06 dólares

Pozos de petróleo en el condado Kern, en California.

Pozos de petróleo en el condado Kern, en California.

ROBYN BECK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo retrocedieron el viernes debido a las discusiones internacionales provocadas por la presentación del plan estadounidense para terminar con la guerra en Ucrania.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero perdió un 1,29% y se situó en 62,56 dólares, el nivel más bajo en un mes.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cedió un 1,59% y quedó en 58,06 dólares.

Barbara Lambrecht, de Commerzbank, dio cuenta de un "renovado optimismo respecto al final de la guerra en Ucrania, tras una propuesta del gobierno estadounidense sobre cómo podría resolverse el conflicto".

Fecha tope

El presidente Donald Trump dijo este viernes que fijó el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fecha límite para que Ucrania le dé una respuesta sobre su plan para poner fin al conflicto con Rusia.

Las posibilidades de que esta propuesta conduzca a una paz duradera "parecen mínimas", ya que el plan es difícilmente aceptable en su estado actual para Ucrania, señala Tamas Varga, analista de PVM.

Sin embargo, las perspectivas de diálogo entre Washington y Kiev aumentan la probabilidad de "que se alcance efectivamente un acuerdo de paz, lo que ha reducido la prima de riesgo geopolítico" que sostenía los precios del crudo, asegura Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El plan también prevé el levantamiento progresivo de las sanciones contra Rusia.

FUENTE: Con información de AFP.

