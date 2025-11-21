viernes 21  de  noviembre 2025
Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

El distrito escolar confirma una semana completa de receso de otoño del 24 al 28 de noviembre y la reapertura de todas las escuelas el lunes 1 de diciembre

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 

CÉSAR MENÉNDEZ/DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade anunciaron que todas sus instalaciones —incluyendo escuelas, oficinas regionales y oficinas del distrito— permanecerán cerradas el jueves 27 y viernes 28 de noviembre en conmemoración del feriado de Acción de Gracias, según comunicado de prensa de M-DCPS.

¡Semana completa de receso de otoño!

Este año, todos los estudiantes y empleados con contratos de 10 meses podrán disfrutar de un receso de otoño de una semana completa, del 24 al 28 de noviembre, una medida que busca brindar descanso adicional a las familias y al personal docente.

El documento aclara que las actividades escolares y administrativas se reanudarán el lunes 1 de diciembre.

El distrito escolar de Miami-Dade, con 392 escuelas, es el cuarto más grande de EEUU. En él estudian más de 345.000 alumnos en los distintos niveles educativos.

Para actualizaciones y avisos importantes, el distrito recomienda descargar la aplicación Dadeschools disponible en iPhone y Android.

¡Feliz Día de Acción de Gracias para todas las familias del Condado Miami-Dade!

