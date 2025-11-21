EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

MIAMI .- Un destructor de EEUU logró interceptar un buque de Rusia, uno de cuatro que suministra petróleo al régimen de Maduro, cuando se dirigía a Venezuela por aguas del Caribe y lo conminó a cambiar su ruta que finalmente sería la de Cuba, según se informó.

En medio de las tensiones del Caribe, el destructor estadounidense USS Stockdale se interpuso en el trayecto de El Seahorse, que Rusia utiliza para mantener la cooperación energética con su aliado venezolano, por encima de las sanciones impuestas por EEUU, por la Unión Europea y Reino Unido.

Se aseguró que el buque ruso al ser interceptado resolvió enrumbarse hacia Cuba y desde entonces ha intentado acercarse a las costas venezolanas un par de veces sin lograrlo y permanecía a la deriva en la región, según el seguimiento de petroleros de la agencia.

Desvío inusual del buque ruso

Esta no sería la primera vez que el tanquero ruso, sancionado por la Unión Europea y Reino Unido, opera en Venezuela.

El reporte indica que en octubre, el Seahorse descargó un cargamento en Venezuela antes de dirigirse a Cuba.

Además, destaca la atención sobre lo inusual del comportamiento de la embarcación, en esta ocasión, dado que los buques rusos que transportan combustible suelen mantener una ruta estable entre ambos países, sin desviaciones ni largos periodos de inactividad.

Este incidente marítimo ocurre en medio de la tirantez entre EEUU y Rusia sobre el despliegue militar en el Caribe con la mira en Venezuela y que llevó al gobierno de Vladimir Putin a cuestionar abiertamente los ataques de EEUU a lanchas atribuidas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, en el Caribe.

Por otra parte, informes de la organización Transparencia Venezuela, desde el exilio, han reportado la aparición de muchos buques "fantasmas" en aguas cercanas a Venezuela, para cargar combustible en una maniobra que busca eludir las sanciones impuestas por EEUU a la estatal PDVSA.

