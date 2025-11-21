viernes 21  de  noviembre 2025
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

El destructor USS Stockdale interrumpió la ruta del barco Seahorse que suministra crudo al régimen de Maduro, el 13 de noviembre y que busca eludir sanciones

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). &nbsp;

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un destructor de EEUU logró interceptar un buque de Rusia, uno de cuatro que suministra petróleo al régimen de Maduro, cuando se dirigía a Venezuela por aguas del Caribe y lo conminó a cambiar su ruta que finalmente sería la de Cuba, según se informó.

En medio de las tensiones del Caribe, el destructor estadounidense USS Stockdale se interpuso en el trayecto de El Seahorse, que Rusia utiliza para mantener la cooperación energética con su aliado venezolano, por encima de las sanciones impuestas por EEUU, por la Unión Europea y Reino Unido.

Lee además
Barcos petroleros de Venezuela.
ANÁLISIS

La Flota Zombi: Buques fantasma, crudo ilícito y el imperio marítimo de contrabando de Maduro
El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.
AMENAZA

Reino Unido denuncia que buque espía ruso apuntó con láseres a aviones británicos tras incursión en sus aguas

Se aseguró que el buque ruso al ser interceptado resolvió enrumbarse hacia Cuba y desde entonces ha intentado acercarse a las costas venezolanas un par de veces sin lograrlo y permanecía a la deriva en la región, según el seguimiento de petroleros de la agencia.

Desvío inusual del buque ruso

Esta no sería la primera vez que el tanquero ruso, sancionado por la Unión Europea y Reino Unido, opera en Venezuela.

El reporte indica que en octubre, el Seahorse descargó un cargamento en Venezuela antes de dirigirse a Cuba.

Además, destaca la atención sobre lo inusual del comportamiento de la embarcación, en esta ocasión, dado que los buques rusos que transportan combustible suelen mantener una ruta estable entre ambos países, sin desviaciones ni largos periodos de inactividad.

Este incidente marítimo ocurre en medio de la tirantez entre EEUU y Rusia sobre el despliegue militar en el Caribe con la mira en Venezuela y que llevó al gobierno de Vladimir Putin a cuestionar abiertamente los ataques de EEUU a lanchas atribuidas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, en el Caribe.

Por otra parte, informes de la organización Transparencia Venezuela, desde el exilio, han reportado la aparición de muchos buques "fantasmas" en aguas cercanas a Venezuela, para cargar combustible en una maniobra que busca eludir las sanciones impuestas por EEUU a la estatal PDVSA.

FUENTE: Con información de bloombergenlinea.com,

Temas
Te puede interesar

Zelenski dice trabajar en plan de EEUU, pero pide una paz "real y digna"

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

Los errores más comunes al comprar tu primera propiedad en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 27 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Te puede interesar

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración
Juan Carlos Porras, congresista estatal de Florida. 
UN ALIVIO

Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

La mexicana Fatima Bosch (C) es coronada mientras celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

En imágenes: Reviva momentos finales de Miss Universo 2025

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
CRISIS

Edmundo González Urrutia alerta sobre emergencia nutricional en Venezuela

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales