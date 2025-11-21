viernes 21  de  noviembre 2025
EEUU anuncia que someterá a escrutinio la política migratoria de sus aliados occidentales

La Casa Blanca ordenó a sus embajadas que evalúen a países "indulgentes" con la "amenaza existencial" de la "migración masiva" que socava la estabilidad

Esta captura de un vídeo difundido por Televisión Canaria muestra a los rescatistas intentando salvar a personas de ahogarse después de que migrantes, al prepararse para desembarcar de su embarcación abarrotada, volcara accidentalmente en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, Islas Canarias, España, el 28 de mayo de 2025

Handout / TELEVISIÓN CANARIA / AFP
Los residentes participan en una marcha contra la migración irregular, en Iquique, Chile, el sábado 25 de septiembre de 2021. La mayoría de los migrantes que llegan al país sudamericano son venezolanos que ingresan desde el norte.

AP/Ignacio Muñoz
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON Estados Unidos anunció este viernes que comenzará a "someter a escrutinio" la política migratoria de sus aliados occidentales a través de la redacción de informes de sus misiones diplomáticas que evaluarán "las implicaciones a nivel de derechos humanos y el impacto en la seguridad pública de la migración masiva", que ha descrito como una "amenaza existencial" y una "crisis global".

"La migración masiva supone una amenaza existencial para la civilización occidental y socava la estabilidad de aliados clave de Estados Unidos", sentenció el Departamento de Estado en un comunicado publicado este viernes.

En su nota, la cartera que dirige Marco Rubio no ha querido especificar qué países se verán afectados por estas evaluaciones. El criterio, apunta, irá dirigido en general contra aquellos que muestran "indulgencia" hacia "los crímenes y abusos contra los derechos humanos que cometen los migrantes" o que desarrollan "un sistema que antepone los migrantes a expensas de sus propios ciudadanos".

Estas evaluaciones también denunciarán "políticas de castigo" contra ciudadanos que expresen su disconformidad con "la inmigración masiva o documenten crímenes o abusos contra los Derechos Humanos cometidos por personas con antecedentes de migración".

Preocupación con la "migración masiva"

El Departamento de Estado asegura que Estados Unidos respeta "la soberanía de sus aliados", pero pidió no obstante a los gobiernos occidentales "que se involucren de manera constructiva con el número cada vez mayor de ciudadanos que están preocupados con la migración masiva" y remarcó que "permanece listo para auxiliar a sus aliados a la hora de resolver" lo que describe como una "crisis global".

En línea con esta medida, el Departamento de Estado explicó que los preparativos de sus informes anuales sobre prácticas de derechos humanos en 198 países y territorios del mundo, que comenzaron este pasado jueves, estarán caracterizados por "modificaciones", en palabras de un portavoz de la cartera a Europa Press, para "reforzar dichos requisitos y permitir a Estados Unidos responder con mayor contundencia a las importantes preocupaciones" sobre esta cuestión.

"Estados Unidos mantiene su compromiso con el reconocimiento, consagrado en la Declaración de Independencia, de que todos los seres humanos están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables", explicó el portavoz.

"Es deber primordial del Gobierno de Estados Unidos preservar estos derechos para el pueblo estadounidense. Nuestro compromiso fundamental de respetar y proteger la dignidad y los derechos inherentes de todas las personas sirve de ejemplo para el mundo", concluye.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

