La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La representante de México , Fátima Bosch, se coronó como Miss Universo 2025 en la Arena Impact de Bangkok este 21 de noviembre. Es la cuarta victoria para el país azteca en el concurso luego de que fuera conquistado por Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

La joven pelinegra de 25 años escaló hasta el cuadro final junto a las representantes de Costa de Márfil, Filipinas, Venezuela y Tailandia . Esta última logró quedarse con el puesto de primera finalista.

Bosch recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024. La exclusiva joya, inspirada en la mariposa monarca, fue creada por la casa joyera Jewelmer. La Organización Miss Universo le dio el nombre de Lumière de l'Infini, que en español significa Luz del Infinito.

“Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”, respondió a la primera pregunta: ¿Si ganas el título de Miss Universo esta noche, cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?

Bosch es una modelo y comunicadora oriunda de Tabasco. Su participación en el concurso se vio marcada por un incidente con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, a quien acusó de agredirla verbalmente.

El conflicto se originó durante un encuentro con las candidatas. Itsaragrisil pidió disculpas posteriormente.

Luego de tres semanas de concentración en Bangkok, más de 120 representantes de todo el mundo subieron al escenario para una nueva edición del certamen de belleza más importante del universo. La conducción estuvo a cargo del comediante estadounidense Steve Byrne, con comentarios de R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, y Dayanara Torres, Miss Universo 1993.

Telemundo transmitió en vivo el certamen en español conducido por Jacqueline Bracamontes, Danilo Carrera, Carlos Adyan y Jessica Carrillo.

La sede de la próxima edición del Miss Universo será Puerto Rico, en una fecha que aún no ha sido revelada por la Organización.