Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.

HIALEAH . — Un giro inesperado en el proceso judicial contra Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a puñaladas a su madre el 12 de junio de 2023, en un apto de la ciudad de Hialeah ha generado incertidumbre en el caso.

El cambio se produjo luego de que uno de los abogados de alto nivel que representaba al acusado se retirara de la defensa por razones personales.

El equipo legal de Rosa tiene hasta el próximo lunes para designar un reemplazo. De no lograrlo, advirtió el juez Richard Hersh, “el tribunal podría asignar un abogado de oficio para garantizar que se cumpla con la representación legal del implicado”.

Expertos señalan que cambios de última hora en la defensa pueden afectar la estrategia del juicio y la preparación de la audiencia. Así mismo, apuntan que el retiro del magistrado añade presión a la defensa, que ya enfrentaba un proceso delicado por la gravedad del crimen y la atención mediática que ha recibido esta investigación en todo el sur de Florida.

Hasta ahora, las autoridades mantienen la acusación de asesinato en primer grado, y la familia de la víctima espera que el caso siga avanzando sin mayores retrasos, mientras la comunidad observa de cerca los próximos movimientos legales.