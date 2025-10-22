Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , tildó de "peronista" a la senadora de extrema izquierda, Elizabeth Warren, una de las legisladores que cuestiona la ayuda financiera a Argentina, pero no los gastos absurbos para intereses sólo de la izquierda radical como conferencias LGTBQ, propaganda marxista, dinero para cambio de género, sexualización de la educación en niños y marchas transgénero en el África, Asia o América Latina.

El camino radical de los demócratas se inscribe en el actual cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que entró en su cuarta semana y que hacen para dañar al Partido Republicano y a Trump, sin importarles un bledo el sufrimiento de los empleados federales y servicios a la población.

En una carta enviada a la senadora, Bessent reitera que no se trata de un rescate, sino de un apoyo a un aliado importante de Washington en América Latina.

"El fondo de estabilización cambiaria proporciona un apoyo particular para un aliado clave que ha emprendido políticas fiscalmente responsables", explica el secretario del Tesoro en su carta, fechada el 21 de octubre.



"No es sorprendente, dado su punto de vista peronista sobre el gobierno y la libertad, que ese tipo de acciones le cause gran ansiedad", añade.

Warren es una de las senadoras radicales más activas a la hora de criticar todo lo que proviene del ala conservadora del país. Cuando es de la izquierda, todo para ella está correcto. De ahí las constantes derrotas en los últimos años del Partido Demócrata y su sendero hacia el fracaso en general.

Warren se cuestiona la ayuda a Milei porque es conservador, si fuera a Cristina Kirchner la aplaudiría. Afirma que el respaldo financiero ocurre cuando miles de empleados federales no reciben sus salarios, precisamente por el secuestro presupuestario que los radicales de izquierda como ella mantienen en el Congreso.

Los militares y personas de primera línea de respuesta han continuado recibiendo sus salarios de forma habitual gracias al poder ejecutivo que tiene el Presidente para destinar fondos federales de las reservas del país en caso de emergencias, como ocurre ahora mismo.

Trump dijo que no permitiría que los lunáticos de la extrema izquierda afectaran a los honorables hombres y mujeres que defienden a diario el destino del país y trabajan de forma incansable en su desarrollo. Por tal motivo, firmó una orden de emergencia para utilizar fondos de reserva en el pago salarial de decenas de miles de funcionarios federales.

