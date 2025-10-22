jueves 23  de  octubre 2025
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

"No es sorprendente, dado su punto de vista peronista sobre el gobierno y la libertad, que ese tipo de acciones le cause gran ansiedad", senadora Elizabeth Warren, afirma la carta escrita por el secretario del Tesoro Scott Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

Andrew Caballero-Reynolds/ AFP
Por Leonardo Morales

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tildó de "peronista" a la senadora de extrema izquierda, Elizabeth Warren, una de las legisladores que cuestiona la ayuda financiera a Argentina, pero no los gastos absurbos para intereses sólo de la izquierda radical como conferencias LGTBQ, propaganda marxista, dinero para cambio de género, sexualización de la educación en niños y marchas transgénero en el África, Asia o América Latina.

El camino radical de los demócratas se inscribe en el actual cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, que entró en su cuarta semana y que hacen para dañar al Partido Republicano y a Trump, sin importarles un bledo el sufrimiento de los empleados federales y servicios a la población.

Lee además
Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.
Inmigración

Corte de apelaciones falla a favor de Trump y concluye que puede enviar soldados a Portland
El grupo terrorista Hamas publicó un video que muestra a sus milicianos fuertemente armados ejecutando a ocho hombres con los ojos vendados, atados y arrodillados en la calle.
ATAQUES

Trump advierte a Hamás que será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel

En una carta enviada a la senadora, Bessent reitera que no se trata de un rescate, sino de un apoyo a un aliado importante de Washington en América Latina.

"El fondo de estabilización cambiaria proporciona un apoyo particular para un aliado clave que ha emprendido políticas fiscalmente responsables", explica el secretario del Tesoro en su carta, fechada el 21 de octubre.

La socialista Elizabeth Warren

"No es sorprendente, dado su punto de vista peronista sobre el gobierno y la libertad, que ese tipo de acciones le cause gran ansiedad", añade.

Warren es una de las senadoras radicales más activas a la hora de criticar todo lo que proviene del ala conservadora del país. Cuando es de la izquierda, todo para ella está correcto. De ahí las constantes derrotas en los últimos años del Partido Demócrata y su sendero hacia el fracaso en general.

Warren se cuestiona la ayuda a Milei porque es conservador, si fuera a Cristina Kirchner la aplaudiría. Afirma que el respaldo financiero ocurre cuando miles de empleados federales no reciben sus salarios, precisamente por el secuestro presupuestario que los radicales de izquierda como ella mantienen en el Congreso.

Los militares y personas de primera línea de respuesta han continuado recibiendo sus salarios de forma habitual gracias al poder ejecutivo que tiene el Presidente para destinar fondos federales de las reservas del país en caso de emergencias, como ocurre ahora mismo.

Trump dijo que no permitiría que los lunáticos de la extrema izquierda afectaran a los honorables hombres y mujeres que defienden a diario el destino del país y trabajan de forma incansable en su desarrollo. Por tal motivo, firmó una orden de emergencia para utilizar fondos de reserva en el pago salarial de decenas de miles de funcionarios federales.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Regulaciones y altos costos obligan a viticultores a abandonar viñedos en California

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"