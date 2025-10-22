Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

CARACAS. - El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que no invitará a su toma de posesión al dictador venezolano, Nicolás Maduro. “Nosotros somos un país democrático. Si bien hay relaciones diplomáticas a ser respetadas, porque hay condiciones previas, pero nuestra condición de relacionamiento es sobre la base de la democracia”, señaló Paz en entrevista con CNN.

Bajo estas afirmaciones, argumentó que tampoco estarán presentes en su asunción, el próximo 8 de noviembre, los jefes de los regímenes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente.

Aseveró que Venezuela, Cuba y Nicaragua “claramente" son países "no democráticos”.

Añadió: “Yo no quisiera que mi país fuera ninguno de esos tres, está claro”.

Paz del Partido Demócrata Cristiano, electo en el balotaje boliviano del 19 de octubre, es el primer presidente de su país en 20 años que no será de la izquierda.

El presidente electo también fue consultado sobre la relación de Maduro, Díaz-Canel y Ortega con el expresidente boliviano Evo Morales: "Eran parte de sus discursos, pero los bolivianos y las bolivianas, si en algo estamos claros, es que de ideología no comes”.

Este martes 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija presentó la acusación formal contra el expresidente Morales por el delito de trata agravada de personas.

Conversación con María Corina Machado

El lunes 20 de octubre, Rodrigo Paz conversó vía telefónica con la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Durante la charla, él felicitó a Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz y la dirigente lo congratuló por su triunfo.

El nuevo presidente boliviano invitó a Machado para su investidura y se refirió a ella como "una inspiración para la democracia en América Latina".

"Acabo de hablar con Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, para felicitarlo por su victoria y agradecerle por su firme apoyo a nuestra causa por la democracia de Venezuela. En su exilio, Rodrigo vivió en Venezuela y por eso tiene un muy especial cariño y agradecimiento a nuestro país. Sé que contamos con él y el querido pueblo boliviano en esta fase definitiva de nuestra lucha", dijo Machado a través de cuenta en X.

Al mismo tiempo, felicitó a todo el pueblo de Bolivia por otra jornada electoral cívica y masiva. "Bolivia y Venezuela están unidas en su historia y en su destino de Libertad, prosperidad y paz", aseveró.

FUENTE: Con información de CNN/María Corina Machado