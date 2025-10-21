EEUU celebra la absolución de Álvaro Uribe y destaca que "la justicia ha prevalecido"

WASHINGTON - El Gobierno de Estados Unidos considera que “la justicia ha prevalecido” tras la absolución del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), por los supuestos delitos de soborno de testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de doce años de arresto domiciliario impuesta en primera instancia.
“El sistema judicial colombiano ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe, luego de años de persecución política contra él y su familia”, manifestó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecRubio/status/1980730304055898229&partner=&hide_thread=false
"Deficiencias estructurales"
El juez Manuel Antonio Merchán declaró inocente al exmandatario y cuestionó el primer fallo por presentar deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
Uribe se había convertido el 1 de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Además del arresto domiciliario, la sentencia original imponía una multa superior a los 3.444 millones de pesos colombianos.
El proceso judicial se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente intentar comprar falsos testimonios en su contra sobre su supuesta vinculación con el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, las investigaciones posteriores dieron un giro al comprobarse inconsistencias en las acusaciones iniciales.
FUENTE: Con información de Europa Press