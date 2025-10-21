EEUU celebra la absolución de Álvaro Uribe y destaca que "la justicia ha prevalecido"

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

Una valla publicitaria muestra una imagen del expresidente colombiano Álvaro Uribe y dice "Uribe Inocente" en una calle de Bogotá el 27 de julio de 2025.

WASHINGTON - El Gobierno de Estados Unidos considera que “la justicia ha prevalecido” tras la absolución del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), por los supuestos delitos de soborno de testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de doce años de arresto domiciliario impuesta en primera instancia.

“El sistema judicial colombiano ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe, luego de años de persecución política contra él y su familia”, manifestó el secretario de Estado, Marco Rubio , a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

TENSIONES Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

COLOMBIA Álvaro Uribe es declarado inocente: Tribunal lo absuelve de los cargos de soborno y fraude procesal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecRubio/status/1980730304055898229&partner=&hide_thread=false Colombia's justice has prevailed as former President Uribe is absolved after years of the political witch hunt against him and his family. #UribeInocente — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 21, 2025

"Deficiencias estructurales"

El juez Manuel Antonio Merchán declaró inocente al exmandatario y cuestionó el primer fallo por presentar deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.

Uribe se había convertido el 1 de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Además del arresto domiciliario, la sentencia original imponía una multa superior a los 3.444 millones de pesos colombianos.

El proceso judicial se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente intentar comprar falsos testimonios en su contra sobre su supuesta vinculación con el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, las investigaciones posteriores dieron un giro al comprobarse inconsistencias en las acusaciones iniciales.

FUENTE: Con información de Europa Press