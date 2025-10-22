SNAP en pausa para noviembre: Posible freno de ayuda alimentaria en Florida y otros estados

Porcentaje de la población que recibió beneficios SNAP en el año fiscal 2024.

Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

Un cartel que alerta a los clientes sobre los beneficios de los cupones de alimentos de SNAP se exhibe en un supermercado de Brooklyn el 5 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.

En suspenso. Así están, desde el 1 de octubre, el gobierno federal y millones de familias en Estados Unidos que dependen de la asistencia alimentaria, con el programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Según estadísticas del Servicio de Estudios Económicos del Departamento de Agricultura (USDA), en el año fiscal 2024, el SNAP atendió a un promedio de 41.7 millones de participantes cada mes. El gasto federal del SNAP ascendió a $99.8 mil millones y los beneficios promediaron $187.20 por participante al mes.

BENEFICIOS SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre

Estos montos ahora están en pausa, pues el presupuesto del Departamento de Agricultura se encuentra bloqueado como parte de las consecuencias de la falta de acuerdo en el Congreso.

Florida: 2,98 millones en riesgo

En el año fiscal 2024, un promedio de 2,98 millones de personas recibieron beneficios SNAP cada mes en Florida, como indican datos de USA Facts. Es decir, el 12,7% de la población de Florida recibió beneficios SNAP (en ese mismo año fiscal).

Recientemente, el Departamento de Niños y Familias de Florida confirmó que los beneficios de octubre fueron emitidos sin inconvenientes, pero los de noviembre están suspendidos hasta que se restablezca la financiación federal.

Aunque los beneficiarios pueden ver reflejados sus montos en el sistema, los depósitos en sus tarjetas EBT no se concretarán hasta nuevo aviso.

Departamento de Agricultura (USDA) Gasto en asistencia alimentaria y nutricional del USDA por programa, año fiscal 2024. Departamento de Agricultura (USDA)

Carta a los estados

El 10 de octubre, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS por sus siglas en inglés) del USDA envió una carta a todos los directores estatales de SNAP, advirtiendo la falta de fondos para noviembre:

“SNAP tiene financiamiento disponible para beneficios y operaciones durante el mes de octubre. Sin embargo, si la actual falta de apropiaciones continúa, no habrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos de noviembre para aproximadamente 42 millones de personas en todo el país”, señala el documento firmado en nombre de Ronald Ward, administrador asociado interino.

Departamento de Agricultura (USDA) Porcentaje de la población que recibió beneficios SNAP en el año fiscal 2024. Departamento de Agricultura (USDA)

Asimismo, USDA instruyó a los estados a retener los archivos de emisión de beneficios de noviembre y a no enviarlos a sus proveedores de EBT hasta nuevo aviso, como medida ante un eventual plan de contingencia.

La carta reconoce las dificultades operativas que enfrentan los estados y asegura que se mantendrá la comunicación constante, aunque no ofrece una fecha concreta de solución.

Efecto dominó en todo el país

La suspensión del SNAP tiene dos facetas. Por un lado, agudiza la inseguridad alimentaria en hogares que dependen de estos recursos para comprar alimentos básicos. Por otro, puede afectar la economía local, pues los supermercados y pequeños negocios dejarían de recibir el flujo de consumo financiado con SNAP, lo cual conllevaría la reducción de ingresos y podría presionar más a comunidades vulnerables.

Organizaciones benéficas y bancos de alimentos ya anticipan un aumento de la demanda, como Treasure Coast Food Bank, que alerta que si no hay beneficios en noviembre, el sistema comunitario tendrá que cubrir un vacío que supera sus capacidades habituales.

¿El cierre de gobierno también afecta a beneficiarios de Medicaid y de asistencia en efectivo?

El Departamento de Niños y Familias de Florida aclaró que Medicaid y la asistencia en efectivo temporal (Temporary Cash Assistance) en Florida no están afectados por el cierre, aunque persiste la incertidumbre sobre la duración de la crisis presupuestaria en Washington.

Mientras tanto, se mantiene bloqueado el presupuesto, y cada día que pasa acerca a millones de familias a la posibilidad de un noviembre sin cupones de alimentos.

Según la carta del USDA, mientras el cierre continúe, los beneficios del SNAP no llegarán. La incertidumbre crece y con ella el temor de millones de hogares que no saben si podrán llenar sus mesas el próximo mes.

SNAP November 2025 Issuance File Guidance

Embed