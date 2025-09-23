Seguridad Nacional asegura que dos millones de inmigrantes ilegales abandonaron EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este martes que más de dos millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos , forzosamente o por voluntad propia, desde que Donald Trump subió al poder a finales de enero.

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones", indicó el departamento en un comunicado de prensa.

El DHS transformó una aplicación telefónica que el gobierno de Joe Biden lanzó para acoger a inmigrantes ilegales en una aplicación de "autodeportación", en la que los indocumentados anunciaron al gobierno su disposición de salir del país.

La ley y el orden

El número de inmigrantes ilegales que entró en Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de gobierno Biden es insólito: Más de 13 millones revelan las cifras oficiales del anterior gobierno, pero la administración habla que entre no detectados la cifra supera los 20 millones de personas, una estrategia de los demócratas con su agenda de extrema izquierda para cambiar los mapas políticos electorales del país a favor de la izquierda, entre otros objetivos.

"Durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) NO ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del país", explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) anunció la semana pasada que planea duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato del presidente Trump y una de sus principales promesas a los casi 80 millones de estadounidenses que lo eligieron en noviembre de 2024.

FUENTE: Con información de AFP.