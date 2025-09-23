martes 23  de  septiembre 2025
INMIGRACIóN

Seguridad Nacional asegura que dos millones de inmigrantes ilegales abandonaron EEUU

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días. Cerca de 1,6 millones se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 han sido deportados", indicó Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.&nbsp;

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 

ICE/GOV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este martes que más de dos millones de migrantes ilegales abandonaron Estados Unidos, forzosamente o por voluntad propia, desde que Donald Trump subió al poder a finales de enero.

"Dos millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos en menos de 250 días, incluyendo aproximadamente 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente y más de 400.000 deportaciones", indicó el departamento en un comunicado de prensa.

Lee además
Imagen de las Naciones Unidas.  
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de asamblea de la ONU
Presidente Donald Trump saluda al abordar el helicóptero Marine One en el jardín de la Casa Blanca, miércoles 20 de enero de 2021. 
SEGURIDAD

EEUU: Acusan a hombre de apuntar con láser un helicóptero del Presidente

El DHS transformó una aplicación telefónica que el gobierno de Joe Biden lanzó para acoger a inmigrantes ilegales en una aplicación de "autodeportación", en la que los indocumentados anunciaron al gobierno su disposición de salir del país.

La ley y el orden

El número de inmigrantes ilegales que entró en Estados Unidos a lo largo de los cuatro años de gobierno Biden es insólito: Más de 13 millones revelan las cifras oficiales del anterior gobierno, pero la administración habla que entre no detectados la cifra supera los 20 millones de personas, una estrategia de los demócratas con su agenda de extrema izquierda para cambiar los mapas políticos electorales del país a favor de la izquierda, entre otros objetivos.

"Durante cuatro meses consecutivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) NO ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del país", explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE) anunció la semana pasada que planea duplicar sus efectivos, tras recibir más de 150.000 solicitudes de empleo.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato del presidente Trump y una de sus principales promesas a los casi 80 millones de estadounidenses que lo eligieron en noviembre de 2024.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Propietarios de ABC no transmitirán show de Kimmel tras decisión de Disney

Unión Europea pide información sobre acciones a gigantes de tecnología de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Te puede interesar

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
EEUU

Jurado declara culpable a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump; se enfrenta a cadena perpetua

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU

Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo