Ryan Routh es declarado culpable por intento de asesinato a Trump en Florida en 2024

MIAMI — Un jurado federal de Estados Unidos declaró este martes culpable de todos los cargos al acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024 en un campo de golf de Florida .

Ryan Routh, de 59 años, fue arrestado y acusado de conspirar para dispararle a Trump, entonces candidato a la presidencia, mientras jugaba a golf en uno de sus campos en Palm Beach , dos meses después de que el republicano resultara herido en una oreja por un disparo durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

Routh, residente en Hawái, fue juzgado en Florida por los cargos de intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y delitos relacionados con armas de fuego.

El jurado declaró a Routh culpable de, entre otros, el delito de intento de asesinato de un candidato a la presidencia, por el que podría ser condenado a la cadena perpetua.

La condena se dictará el 18 de diciembre.

Trump reacciona

Tras la lectura del veredicto en un tribunal federal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, Routh intentó clavarse un bolígrafo, pero los guardias intervinieron para impedirlo, informaron Fox News y NBC.

"Un gran momento para la justicia en Estados Unidos", escribió el presidente Donald Trump en Truth Social.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, destacó en X que el veredicto "ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a todos aquellos que se dedican a la violencia política".

Ryan Routh también fue procesado por tenencia ilegal de armas debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, tenencia de armas de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

La fuga del campo de golf

La policía detuvo a Routh el 15 de septiembre, poco después de que se fugara cuando agentes del Servicio Secreto estadounidense lo encontraron armado cerca del campo de golf donde jugaba el expresidente Trump.

Según documentos judiciales, meses antes de su arresto, el detenido dejó una caja con varias cartas en el domicilio de una persona no identificada.

Una de ellas, dirigida al "Mundo", decía: "Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

"Hice todo lo posible y puse todo mi empeño", añadía. "Ahora les toca a ustedes terminar el trabajo; y ofreceré 150.000 dólares a quien pueda completarlo".

Los registros de telefonía celular citados por el Departamento de Justicia indican que Routh viajó de Greensboro a West Palm Beach a mediados de agosto, y que estaba cerca del campo de golf de Trump y su mansión Mar-a-Lago “en varias fechas, a varias horas” entre el 18 de agosto y el día del intento de asesinato.

Segundo intento

El de Routh fue el segundo intento de asesinato contra Trump, entonces candidato a la Casa Blanca, el año pasado.

El primero tuvo lugar el 13 de julio en un mitin electoral en Butler (Pensilvania), cuando un hombre armado abrió fuego, matando a una persona e hiriendo a Trump en la oreja.

El hombre armado fue abatido en el lugar de los hechos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP