lunes 22  de  septiembre 2025
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

La portavoz de la Casa Blanca dijo que "Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de "mentiras", anunció la Casa Blanca el lunes.

"Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado", declaró el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que nuevamente calificó a Maduro de "ilegítimo".

Lee además
El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
Venezuela

Maduro afirma que está "habilitado" para enfrentar a EEUU ¿Cuál es el poder militar de Venezuela?
El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína.
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

El presidente Trump "ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela", añadió la portavoz.

Al menos tres lanchas que cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por misiles de las fuerzas de Estados Unidos, que han desplegado una flotilla de ocho buques en el Caribe y una decena de cazas en Puerto Rico.

La administración de Trump señala a Maduro como líder del Cartel de los Soles. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) sancionó el pasado 25 de julio al Cartel de los Soles y señaló a la organización de mantener nexos con la banda criminal venezolana el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, de México, mediante el empleo de tráfico de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

Seguridad nacional

El régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de cometer "ataques ilegalmente", mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional debido a las actividades del narcotráfico procedente de Venezuela.

"Lo invito, Presidente, a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio", indicó la misiva de Maduro, divulgada este domingo, pero que habría sido enviada poco después del primer ataque en el Caribe, a inicios de septiembre.

Maduro también argumenta que son "absolutamente falsos" los señalamientos sobre "vínculos con mafias y bandas narcotraficantes". En la misiva indicó: "Es la peor de las fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente".

El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas.

Las medidas que el gobierno de Estados Unidos adelanta para combatir el narcotráfico en Venezuela tienen una expresión importante en el despliegue militar naval, mediante la operación en el Caribe.

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

Trump en desacuerdo con el reconocimiento del Estado de Palestina: "Es una recompensa para Hamás"

Trump encabeza homenaje en memoria del líder conservador Charlie Kirk ante miles de seguidores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"