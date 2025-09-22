Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro , afirmando que la misiva estaba plagada de "mentiras", anunció la Casa Blanca el lunes.

"Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado", declaró el lunes la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que nuevamente calificó a Maduro de "ilegítimo".

El presidente Trump "ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela", añadió la portavoz.

Al menos tres lanchas que cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por misiles de las fuerzas de Estados Unidos, que han desplegado una flotilla de ocho buques en el Caribe y una decena de cazas en Puerto Rico.

La administración de Trump señala a Maduro como líder del Cartel de los Soles. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) sancionó el pasado 25 de julio al Cartel de los Soles y señaló a la organización de mantener nexos con la banda criminal venezolana el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, de México, mediante el empleo de tráfico de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

Seguridad nacional

El régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de cometer "ataques ilegalmente", mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional debido a las actividades del narcotráfico procedente de Venezuela.

"Lo invito, Presidente, a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio", indicó la misiva de Maduro, divulgada este domingo, pero que habría sido enviada poco después del primer ataque en el Caribe, a inicios de septiembre.

Maduro también argumenta que son "absolutamente falsos" los señalamientos sobre "vínculos con mafias y bandas narcotraficantes". En la misiva indicó: "Es la peor de las fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente".

El gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares para lograr la captura de Maduro, al que acusa de liderar un cártel internacional de drogas.

Las medidas que el gobierno de Estados Unidos adelanta para combatir el narcotráfico en Venezuela tienen una expresión importante en el despliegue militar naval, mediante la operación en el Caribe.

FUENTE: Con informaciòn de AFP