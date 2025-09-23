Muerte en montaña rusa en Florida, autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

MIAMI. - La autopsia practicada a Kevin Rodríguez Zavala, el hombre de 32 años que falleció el miércoles tras subir a la montaña rusa Stardust Racers en el parque Epic Universe de Universal Orlando, reveló que la causa de muerte fue "múltiples lesiones por impacto contundente".

Mientras las autoridades investigan el suceso bajo el estatuto de homicidio involuntario, la familia de la víctima anunció la contratación del reconocido abogado de derechos civiles Ben Crump para exigir respuestas y responsabilidades.

ENGAÑO MILLONARIO $38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Dictamen de la autopsia

El Dr. Joshua Stephany, médico forense del área de Orlando, clasificó la muerte como accidental, aunque el informe no especificó la ubicación exacta de las lesiones que le costaron la vida a Rodríguez Zavala.

Los reportes iniciales de los servicios de emergencia que atendieron el incidente en la plataforma de la atracción indicaron que el hombre, residente de Kissimmee y quien utilizaba una silla de ruedas por una lesión previa en la columna, presentaba una laceración y se encontraba inconsciente.

Rodríguez Zavala fue encontrado inconsciente después de subirse a la montaña rusa. Testigos afirmaron haber visto sangre en su camisa mientras su cuerpo yacía desplomado en el asiento del vehículo de la atracción.

Familia exige respuestas

La familia de Rodríguez Zavala contrató al abogado Ben Crump, conocido por representar a las familias de Trayvon Martin y George Floyd, para liderar su búsqueda de justicia.

Crump emitió una enérgica declaración en la que afirmó que "esta pérdida trágica exige una investigación exhaustiva y transparencia total".

El abogado anunció que exigirán acceso completo a los registros de mantenimiento e inspección de la atracción, así como a los datos y material audiovisual del incidente.

"Responsabilizaremos a todas las partes responsables y lucharemos para asegurar que la familia de Kevin reciba las respuestas y la justicia que merecen", sentenció Crump.

Investigación en curso

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange confirmó que la investigación sobre la muerte se realiza bajo el estatuto de homicidio involuntario de Florida.

Un portavoz de la institución aclaró que este es un procedimiento estándar en casos de muertes que no son de causa natural y que los detectives deben determinar si existió algún tipo de negligencia.

Por su parte, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida envió inspectores al parque, cuyos hallazgos preliminares coincidieron con la versión de Universal, que sostiene que la atracción funcionaba correctamente y que el personal siguió los procedimientos establecidos.

La montaña rusa Stardust Racers permanece cerrada desde la noche del suceso.

Cuestionamientos

El incidente ha puesto el foco sobre las políticas de seguridad y accesibilidad del parque temático.

A pesar de que la guía de Epic Universe advierte que la atracción Stardust Racers "no es para huéspedes con condiciones físicas de espalda, cuello o similares", también está diseñada para acomodar a usuarios de silla de ruedas que puedan transferirse al asiento.

Esta aparente contradicción genera interrogantes sobre la responsabilidad del parque hacia visitantes con discapacidades.

La familia de Rodríguez Zavala abrió una cuenta en el sitio de donaciones GoFundMe para recibir ayudas que se destinarán a los gastos fúnebres.

El caso evoca el precedente de Tyre Sampson, un adolescente que murió en 2022 en otra atracción de Orlando, cuya familia también fue representada por Ben Crump.