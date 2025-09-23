martes 23  de  septiembre 2025
CONTROVERSIA

Unión Europea pide información sobre acciones a gigantes de tecnología de EEUU

El sector tecnológico estadounidense denuncia contenidos de la ley Ley de Servicios Digitales en Europa como censura y el presidente Donald Trump ha advertido con emprender acciones de represalias

La Unión Europea lleva años atentando contra el desarrollo de las tecnológicas estadounidenses.

NICOLAS TUCAT/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Unión Europea reclamó el martes a gigantes tecnológicos como Apple, Google y Microsoft explicar qué acciones están tomando para luchar contra las estafas financieras en línea, un primer paso hacia una posible investigación.

La solicitud de la Comisión Europea se realizó a través de la Ley de Servicios Digitales, un texto que busca eliminar los contenidos ilegales de las plataformas digitales.

El sector tecnológico estadounidense ha denunciado que contenidos de esta ley implican una amplia censura y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido con emprender acciones de represalias.

Sin embargo, la UE asegura que no se echará atrás en la aplicación de estas medidas.

"Este es un paso esencial para proteger a los usuarios de la UE de cierto tipo de prácticas y para asegurar que las plataformas en la UE también contribuyen", dijo el portavoz de asuntos digitales de la Unión, Thomas Regnier.

La solicitud del martes puede desembocar en una investigación o en multas para las plataformas, pero no implica en sí misma que se haya vulnerado la ley o que vaya a haber un castigo.

La demanda está vinculada a la App Store de Apple, Google Play, el agente de viajes en línea Booking o el motor de búsqueda de Microsoft, Bing.

La UE sospecha que estafadores en línea pueden usar estas plataformas y servicios para crear aplicaciones falsas o para publicar enlaces a páginas web falsas.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) impone una fuerte regulación a las plataformas en internet para luchar contra los controversiales y muy polémicos términos de "desinformación", los mensajes de "odio", las "falsificaciones" o los "productos peligrosos".

Las autoridades comunitarias ya han iniciado múltiples investigaciones bajo esta ley a plataformas como Meta, Facebook, Instagram, TikTok, X o AliExpress.

Pero este intervencionismo de la UE en un sector dominado por las empresas estadounidenses molesta a Trump, que ha amenazado con represalias a los países u organizaciones que regulan esta industria.

FUENTE: Con información de AFP.

