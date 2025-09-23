Propietarios de ABC no transmitirán show de Kimmel tras decisión de Disney

Nexstar Media Group anunció el martes que suspenderá la emisión de " Jimmy Kimmel Live!" en sus estaciones de ABC ,tras la falsa afirmación de que Charlie Kirk fue asesinado por un simpatizante de MAGA como burla.

Resulta bien conocido el activismo político a favor de la ultraizquierda de Kimmel, pero lo inaceptable es el irrespeto y la insensibilidad sobre un asesinato político que ataca directamente a la democracia y a la estabilidad de la sociedad estadounidense.

Este fue un crimen consumado, pero el atentado al entonces candidato presidencial republicano Donald J. Trump hubiera sido otro asesinato de no hacer un movimiento de cabeza en el momento del disparo del atacante. Y luego hubo dos intentos más. Resulta inadmisible que la izquierda (entre ellos los congresistas) respalde o simplemente no condene este tipo de barbarismo y extrema violencia en el siglo XXI y en una democracia.

El anuncio se produjo justo un día después de que Sinclair Broadcast Group, propietaria de 38 estaciones de televisión afiliadas a la cadena ABC, revelara que continuará con la suspensión del programa nocturno de Kimmel a pesar de que Disney devolvió a Kimmel a la televisión.

En su espacio, la cadena ABC transmitirá un programa de noticias.

Rechazo a decisión de Disney

Ambas rechazan el plan de Disney de restituir a Kimmel el martes por la noche tras su suspensión la semana pasada por declaraciones insensibles e irrespetuosas de vincular al presunto asesino de Charlie Kirk con el histórico y masivo movimiento MAGA.

Los dos grupos propietarios de la cadena ABC exigen que el humorista Kimmel se disculpe públicamente con la viuda de Charlie Kirk y con la teleaudiencia, además de hacer una donación significativa a Turning Point USA, la organización que fundó el líder conservador asesinado.

Esto significa que los dos principales propietarios de estaciones de ABC, que supervisan docenas de filiales locales, no emitirán el regreso del presentador nocturno el martes.

"La semana pasada decidimos suspender la emisión de 'Jimmy Kimmel Live!' tras lo que ABC calificó como los comentarios 'inoportunos e insensibles' de Kimmel en un momento crítico de nuestro discurso nacional", declaró Nexstar en un comunicado.

Sinclair, que controla el mayor grupo de afiliadas de ABC, anunció el lunes que también retiraría a Kimmel del aire.

Juntas, las afiliadas de Sinclair y Nexstar representan más de una cuarta parte de la cobertura nacional de ABC en hogares.

