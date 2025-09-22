lunes 22  de  septiembre 2025
Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

La aplicación de la ley federal incluye la lucha contra el terrorismo doméstico, pero EEUU hasta ahora no tiene una lista de organizaciones designada

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

Manifestantes de Antifa, el movimiento antifascistas de izquierda, opuestos a la conferencia del supremacista blanco Richard Spencer en la Universidad de Florida.

Manifestantes de Antifa, el movimiento antifascistas de izquierda, opuestos a la conferencia del supremacista blanco Richard Spencer en la Universidad de Florida.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa como grupo terrorista nacional a Antifa, una red de activistas de izquierda radical.

El mandatario hizo el anuncio un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista conservador Charlie Kirk.

Decenas de miles de personas se reunieron para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 21 de septiembre de 2025.
Debido a un "patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como 'organización terrorista interna'", señala la orden ejecutiva firmada por el mandatario.

El grupo Antifa, abreviatura de "antifascista", es un término generalmente asociado con un sector marginal de la extrema izquierda al que se le relaciona con la violencia durante las protestas.

Asesinato de Charlie Kirk

La semana pasada Trump amenazó con imponer dicha designación después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que la administración desmantelaría un "gran movimiento terrorista doméstico" que vinculó con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Trump ha culpado desde su primer mandato (2017-2021) a Antifa por diferentes acciones, desde violencia contra la policía hasta dirigir el 6 de enero de 2021 los disturbios contra el Capitolio en Washington.

La aplicación de la ley federal incluye la lucha contra el terrorismo doméstico, pero Estados Unidos hasta ahora no tiene una lista de "organizaciones terroristas domésticas" designadas.

El mandatario estadounidense afirmó hace días que adoptaría la medida si contaba con el apoyo de los miembros del Gabinete y del Departamento de Justicia, un anuncio que realizó tras culpar del asesinato de Kirk el pasado 10 de septiembre a la retórica de la "izquierda radical".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Trump en desacuerdo con el reconocimiento del Estado de Palestina: "Es una recompensa para Hamás"

En carta a Trump, Maduro rechaza acusaciones sobre narcotráfico e insta al "diálogo"

