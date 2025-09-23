martes 23  de  septiembre 2025
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo

Este miércoles en Milander Hialeah, empleadores locales, regionales y estatales ofrecen oportunidades laborales para residentes

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah.&nbsp;

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Como parte de las actividades por el centenario de su fundación, la Ciudad de Hialeah realizará este miércoles 24 de septiembre una Feria de Empleo en el Milander Center for Arts & Entertainment, donde cientos de residentes podrán conectarse directamente con empleadores y explorar nuevas oportunidades de crecimiento laboral.

La iniciativa, organizada por la Autoridad de Vivienda de Hialeah en colaboración con la ciudad y diversas agencias, busca acercar a los asistentes con empresas locales, regionales y estatales que ofrecerán vacantes en múltiples sectores. Además, se contará con recursos para apoyar el desarrollo profesional, la capacitación y la orientación laboral.

“En este año tan especial para Hialeah, queremos que nuestra celebración no solo mire hacia el pasado, sino que también abra puertas hacia el futuro”, expresó la alcaldesa Jacqueline García-Roves. “Con esta feria de empleo reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los residentes y de construir juntos una ciudad de más oportunidades”.

Participación de empresas y agencias

Entre las entidades confirmadas figuran Miami Dade College (Hialeah Campus), FIU – Engineering & Computing, Miami-Dade County Public Schools (Adult Education Works), Coca Cola Beverages Florida, Papa John’s, Pollo Tropical, BrandsMart USA, Florida Blue, Goodwill, Community Medical Group, entre otras organizaciones de empleo, servicios comunitarios y agencias de gobierno.

Detalles del evento

  • Cuándo: Miércoles, 24 de septiembre de 2025
  • Hora: 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
  • Dónde: Milander Center for Arts & Entertainment, 4800 Palm Avenue, Hialeah, FL 33012

La entrada será gratuita, y se recomienda a los interesados asistir con varias copias de su currículum vitae y estar preparados para entrevistas en el lugar.

Con el lema “Un siglo de crecimiento, un futuro de oportunidades, la feria refuerza la visión de Hialeah de proyectarse hacia el futuro con más desarrollo económico y bienestar para su comunidad.

[email protected]

