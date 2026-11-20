El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

MIAMI.- Tras la derrota republicana en las elecciones legislativas de noviembre en EEUU, el régimen de Raúl Castro busca resistir los próximos dos años y evitar una confrontación directa con Donald Trump hasta el final de su mandato en 2029, aunque el presidente estadounidense mantiene facultades clave en política exterior para precipitar un desenlace en la isla, según un informe del historiador Juan Antonio Blanco publicado por Cuba Siglo 21.

De acuerdo con el documento, Washington y La Habana libran estrategias distintas: mientras EEUU combina sanciones, aislamiento diplomático y demostraciones de fuerza militar, la cúpula castrista apuesta a la llamada guerra cognitiva, vinculada al concepto soviético de control reflexivo, para influir en percepciones y frenar decisiones ejecutivas durante los próximos 24 meses.

El informe identifica entre los argumentos utilizados por el régimen cubano el temor a una guerra civil, los costos económicos de una transición, el papel de aliados como Rusia, China o Irán y el debate jurídico sobre intervenciones, al tiempo que contrasta a la isla con casos como Irak, Libia o Venezuela y advierte sobre la trayectoria de infiltración de los servicios de inteligencia cubanos en instituciones estadounidenses.

El texto también sostiene que el sistema cubano sufre una pérdida de credibilidad interna debido al deterioro de los servicios públicos, la pobreza, los apagones y la concentración de recursos en GAESA, lo que quedó en evidencia durante las protestas del 11 de julio de 2021.

Blanco argumenta que la reconstrucción futura de la isla contaría con ventajas como su cercanía geográfica con EEUU, el capital humano y financiero de la diáspora y el emprendimiento cubano, mientras advierte que el malestar social requiere acceso a internet independiente y respaldo internacional creíble para evitar un cambio parcial que preserve el poder de la élite gobernante.

Finalmente, el análisis concluye que el modelo de gobernabilidad de la dictadura cubana ya enfrenta un colapso estructural previo al regreso de Trump a la presidencia y que la confrontación central enfrenta a los ciudadanos cubanos con un sistema que ha restringido sus libertades durante casi siete décadas.

El reporte añade que la crisis humanitaria afecta a millones de personas dentro de Cuba mientras se evalúa el uso de instrumentos legales, económicos, diplomáticos y militares disponibles para enfrentar al régimen.

FUENTE: Cuba Siglo 21