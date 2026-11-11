El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó su casa en la zona de Washington para instalarse en una base militar "por su seguridad", confirmó el miércoles una fuente oficial familiarizada con el asunto, en medio de amenazas vinculadas a Irán.

Bessent es el tercer alto cargo del gabinete del presidente Donald Trump que se ha trasladado de forma temporal a una instalación militar, después del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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El secretario del Tesoro ha liderado los recuersos de EEUU para asfixiar la economía de los terroristas iraníes desde el inicio de la guerra de Medio Oriente, mediante sanciones contra el régimen terrorista y sus socios comerciales.

El régimen de los ayatolás siente ya la destrucción por la guerra y el cierre de todas las vías de ingresos como el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.

Las amenazas dan la magnitud de lo que representa Irán como enemigo jurado de EEUU, del pueblo estadounidense y de sus líderes.

Bessent "no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní" y seguirá tomando medidas con el fin de provocar "el colapso de la economía" de los terroristas islámicos, afirmó un portavoz del Tesoro.

Los terroristas iraníes aumentan amenazas

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán ha "aumentado sustancialmente" sus esfuerzos por atacar a estadounidenses en Medio Oriente y más allá.

El traslado de Bessent se produjo después de que las autoridades determinaran que la vivienda del secretario del Tesoro en Washington podía ser geolocalizada tras la publicación de una fotografía de la propiedad.

"Las preocupaciones en materia de seguridad aumentaron, lo que ahora ha obligado al jefe del Tesoro a trasladarse a una base militar por su seguridad", afirmó la fuente.

"Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar de forma responsable ante las crecientes amenazas contra los cargos públicos", añadió.

Washington ordenó en octubre que el personal no esencial y familiares abandonaran la embajada en Arabia Saudita tras el incremento en los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

Asimismo, el ejército estadounidense retiró algunas aeronaves de dos bases británicas en las últimas semanas tras amenazas de Irán.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace que nuevos ataques sean innecesarios.

Las nuevas medidas económicas han impactado con severidad y el régimen terrorista está furioso al verse acorralado, por eso acude a su principal arma: el terrorismo.

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FUENTE: Con información de AFP.