lunes 22  de  septiembre 2025
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"

El secretario del Tesoro Scott Bessent confirmó que el mandatario Javier Milei y el presidente Donald Trump se reunirán el martes en Nueva York

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina, anunció este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la red X.

"Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses", detalló el secretario en su mensaje.

El apoyo explícito de Estados Unidos a la política del gobierno de Javier Milei se produce en medio de presiones sobre el peso y tensión en el mercado de la deuda en Buenos Aires.

El gobierno de Milei había anunciado poco antes del mensaje de Bessent que eliminaba los impuestos a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

"Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos en América Latina", declaró Bessent.

"Seguimos confiando en el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas en favor de crecimiento", añadió el secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que Milei y el presidente Donald Trump se reunirán el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Un préstamo del Tesoro estadounidense sería un importante salvavidas para el gobierno Milei, enfrentado a vencimientos de su deuda en dólares.

Argentina ya cuenta con una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada en abril, del orden de 20.000 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AFP.

