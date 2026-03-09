El impacto esperado en el precio del petróleo tras ofensiva contra Irán

La esperada escalada de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril debido a las afectaciones en el Estrecho de Ormuz impactó hoy los mercados, temerosos por una prolongación de la guerra en el Medio Oriente .

Los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, cuando el inicio de la guerra en Ucrania generó una fuerte subida sin embargo, no hubo el alborto de ahora que se entiene porque la ofensiva la ordenó el presidente Donald J. Trump.

El "pequeño precio en el petróleo" por salvaguardar al mundo

Desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero, Irán responde a los bombardeos israelíes y de Estados Unidos con ataques contra las instalaciones petroleras de países de Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desestimó el domingo la subida de las cotizaciones del crudo como un "pequeño precio a pagar" por eliminar la "amenaza" del programa nuclear de Irán.

Los ministros de Finanzas del G7 están "listos" para utilizar las reservas estratégicas de petróleo para paliar la subida del precio del crudo derivada de la guerra en Oriente Medio.

Según el ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, el G7 "aún no ha llegado a ese punto" en lo que respecta a la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo.

"Lo que hemos acordado es utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias", dijo el alto funcionario.

"Vamos a seguir la situación de cerca, estamos listos para tomar todas las medidas necesarias", agregó.

En un encuentro por videoconferencia, los ministros de Estados Unidos, Japón, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia buscaron una respuesta común.

En Bruselas, la Comisión Europea estimó que no hay riesgo de "escasez inminente de suministro de petróleo en Europa".

"Todos los Estados miembros deben disponer de existencias de emergencia para 90 días (...) Los Estados miembros deberán informar a la Comisión cuando liberen estas reservas. Hasta donde sabemos, ningún Estado miembro lo ha hecho hasta ahora", indicó una portavoz.

El hijo del asesino Jamenei

Tras el anuncio del nombramiento de Mojtaba Jamenei como el sustituto de su padre, Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel y varios países petroleros del Golfo.

El petróleo subió alrededor de 30% durante las operaciones en Asia y, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía un 9,6% a 102,23 dólares el barril y el barril de Brent del mar del Norte ganaba 10,3% a 99,61 dólares.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 el petróleo alcanzó los 130,50 dólares por barril, pero es ahora cuando llama la atención.

Las bolsas europeas, como se espera ante este acontecimiento en Medio Oriente- abrieron con caídas, pero a media jornada recortaron las pérdidas por la perspectiva de que los países del G7 recurran de forma coordinada a sus reservas para contener la escalada de precios.

En Wall Street se confirmó la tendencia y, tras las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,23%, el Nasdaq un 0,95% y el marcador S&P 500 perdía un 1,08%.

Los ministros de Finanzas del G7 se reunieron en un momento en que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del crudo mundial, está casi paralizado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

En los últimos días, se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción.

También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recibieron algunos impactos de misiles iraníes contra sus territorios.

Los analistas alarmistas

Algunos inversores ligados al eje globalista y en particular a la ideologías de izquierdas están "preocupados" de que un alza de los precios de la energía genere un brote de inflación y lastre el crecimiento de la economía.

"La subida del precio del petróleo está incrementando significativamente los riesgos de estanflación para la economía mundial y podría desencadenar una venta masiva más profunda en los mercados bursátiles mundiales", afirmó Lee Hardman, analista de MUFG.

La estanflación es un periodo de alta inflación y de estancamiento económico. En este contexto, los bancos centrales se sienten obligados a subir los tipos de interés para atajar la inflación y esto repercute en el crecimiento.

En Asia, las bolsas cerraron con fuertes pérdidas y la plaza de Seúl, que este año había tenido un rendimiento sólido por sus empresas tecnológicas, terminó este lunes con una caída de 5,96%, mientras que la de Tokio bajó 5,2%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.