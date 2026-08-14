viernes 14  de  agosto 2026
POLÉMICA

Allegados a Trump restablecen nombre del presidente al Kennedy Center

En mayo, un juez federal ordenó la eliminación del edificio de toda referencia "al presidente Trump o a cualquier otra persona que no sea el presidente Kennedy"

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como "Centro Trump Kennedy", en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

AFP / Brendan Smialowski

WASHINGTON.- El consejo de administración del Kennedy Center, la sala de conciertos de Washington D.C. controlada por allegados a Donald Trump, votó el jueves a favor de reinstaurar el nombre del actual presidente en su fachada, tras una orden judicial de retirarlo, según medios estadounidenses.

Luego de colocar a sus aliados en el consejo de administración de la prestigiosa institución de la capital, el magnate republicano había añadido su nombre al de su predecesor demócrata, rebautizándola como "Trump Kennedy Center".

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Sin embargo, en mayo, un juez federal ordenó la eliminación del edificio de toda referencia "al presidente Trump o a cualquier otra persona que no sea el presidente Kennedy", así como de la página web de la institución y de sus marcas registradas.

Votos a favor

La resolución aprobada este jueves estipula que el edificio ahora lucirá la inscripción: "Restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump", de acuerdo a medios que citan fuentes anónimas.

La junta también votó a favor de cerrar el edificio principal del Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones, obras exigidas por Trump pero previamente bloqueadas por los tribunales.

El Kennedy Center no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.

FUENTE: AFP

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