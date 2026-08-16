domingo 16  de  agosto 2026
Visita

Asesor de Trump se reúne con el presidente egipcio para abordar el plan de Gaza en medio de reuniones con Hamás

El asesor presidencial de Trump busca avanzar en la aplicación del acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista Hamás

Jared Kushner se reúne en El Alamein con el presidente de Egipto, Abdelafatá al Sisi, a 16 de agosto de 2026.

Jared Kushner se reúne en El Alamein con el presidente de Egipto, Abdelafatá al Sisi, a 16 de agosto de 2026.

Europa Press
Por Elena Moreno

EL CAIRO — Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este domingo en una visita no anunciada a Egipto y se reunió con el presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi, en una jornada en la que se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos de Trump, una hoja de ruta que Israel rechazó.

Kushner se reunió en la ciudad mediterránea de Al Alamein con Al Sisi en presencia del ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, y del jefe de la Dirección General de Inteligencia, Hasan Rashad, quien horas antes había recibido a una delegación del movimiento palestino Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, informó el portavoz de la Presidencia egipcia, Mohamed al Shenawy, en un comunicado.

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La reunión se centró en la situación en Gaza y en los esfuerzos para avanzar en la aplicación del acuerdo de alto el fuego alcanzado durante la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, celebrada en octubre de 2025.

Durante el encuentro, Al Sisi subrayó la necesidad de que todas las partes cumplan sus obligaciones en virtud de la tregua, de acuerdo con la nota, en la que no se hizo referencia a la negativa de Israel al plan de Trump.

Esta reunión se produjo después de que Al Haya se reuniera con Rashad para abordar "las formas de completar la implementación de las resoluciones" de la cumbre de Sharm el Sheij, así como el plan de 15 puntos presentado por Trump para poner fin a la guerra en Gaza e iniciar la reconstrucción del enclave palestino.

Reunión de Jared con Hamás

De acuerdo con fuentes no identificadas citadas por la cadena saudí Al Arabiya, Kushner se reunirá también con Al Haya, así como con el representante de la Junta de Paz que supervisa el alto el fuego, Nickolay Mladenov, y representantes de los países mediadores, en un encuentro centrado en "avanzar en la implementación del plan de Trump más que renegociar sus términos".

"Los mediadores informaron a Hamás que el enviado estadounidense, Jared Kushner, celebrará una reunión con la dirigencia de Hamás, en presencia de funcionarios egipcios y cataríes, antes de que Kushner viaje a Israel para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu", declaró una fuente de Hamás, que solicitó el anonimato.

La delegación de Hamás reafirmó durante su reunión con Rashad su compromiso con el plan estadounidense, que contempla entre sus principales puntos la retirada israelí de la Franja de Gaza, el desarme del movimiento islamista y de otros grupos armados y la transferencia del control civil del enclave a un comité de gobernanza nacional.

Hamás mantiene exigencia

El grupo terrorista Hamás mantiene como una de sus principales exigencias la retirada de las tropas israelíes de Gaza antes de proceder al desarme y reclama el fin de los ataques israelíes, después de que, según su líder, más de 1.200 personas hayan muerto en el enclave desde el alto el fuego de octubre de 2025.

Israel, por su parte, insiste en mantener a su Ejército en Gaza hasta conseguir el desarme total de Hamás, una de las principales diferencias que dificultan la aplicación de la hoja de ruta estadounidense y la consolidación del alto el fuego.

Los contactos de este domingo se producen después de que Catar, uno de los principales mediadores, lamentara la semana pasada que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua y reclamara a la comunidad internacional que ejerza presión para que se cumpla el acuerdo.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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