lunes 11  de  agosto 2025
Mueren al menos tres personas en un tiroteo en centro comercial en Austin, Texas

Dos de las víctimas perdieron la vida en el acto, mientras que la tercera fue trasladada al hospital, donde fue declarada muerta

Agentes de la policía investigan en la escena donde ocurrió el crimen.

AFP
Imagen de una tienda de la cadena minorista Target.

JUSTIN SULLIVAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AUSTIN — Al menos tres personas han fallecido este lunes a causa de un tiroteo en el aparcamiento de un centro comercial en Austin, Texas, cuyo sospechoso, detenido un poco más tarde, tendría antecedentes criminales y de salud mental, según las autoridades.

Cuando los agentes de Policía llegaron al lugar de los hechos, encontraron a tres personas con disparos, según indicó la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, acerca de un tiroteo al que por el momento se desconoce el mòvil del crimen.

Dos de las víctimas perdieron la vida en el acto, mientras que la tercera fue trasladada al hospital, donde fue declarada muerta, informó el jefe de los Servicios Médicos de Emergencias del condado de Austin-Travis, Robert Luckritz. Asimismo, una cuarta persona es atendida por lesiones producidas en el tiroteo, pero no causadas por armas de fuego.

El sospechoso, que, según Davis, tiene antecedentes criminales y de salud mental, robó un coche en la escena del crimen antes de estrellarlo, tras lo que sustrajo otro vehículo de un concesionario. Poco después, fue detenido por la Policía, cuyos agentes lo inmovilizaron con un táser, señaló la jefa del Departamento.

Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis informaron a Fox 7 que atendían a cuatro pacientes involucrados en el tiroteo.

FUENTE: Con información de New York Post y FOX 7

