EEUU aprueba gotas oculares para la presbicia en adultos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ( FDA , por sus siglas en inglés) aprobó el uso del colirio 'Vizz', de Lenz Therapeutics, para el tratamiento de la presbicia , o vista cansada, en adultos y se espera que llegue a las farmacias del país a partir de octubre de 2025.

La compañía farmacéutica destacó que estas gotas oculares, basadas en el compuesto aceclidina, mejoran la visión de cerca en personas con presbicia durante 10 horas con una sola aplicación al día, lo que puede resultar un "cambio radical" para millones de personas que sufren por la pérdida de visión asociada al envejecimiento.

La aceclidina, en la que se basa este colirio, actúa contrayendo la pupila, pero con una mínima estimulación del músculo ciliar. 'Vizz' contrae el músculo esfínter del iris, lo que produce un efecto estenopeico y logra una pupila de menos de 2 mm, lo que amplía la profundidad de foco para mejorar significativamente la visión de cerca sin causar desviación miópica, según explica la compañía en un comunicado.

"Creo que esta será una solución muy útil tanto para optometristas como para oftalmólogos, quienes ahora podrán ofrecer un tratamiento para la presbicia altamente efectivo y solicitado, que podría convertirse de inmediato en el estándar", destacó el investigador clínico de 'Vizz', Marc Bloomenstein, del Schwartz Laser Eye Care Center (Arizona).

La aprobación de 'Vizz' por parte de la FDA se basa en los resultados de los estudios fase 3 'Clarity 1' y 'Clarity 2', que evaluaron la seguridad y eficacia del producto en 466 participantes que recibieron una dosis diaria durante 42 días, y 'Clarity 3', que estudió su seguridad a largo plazo en 217 participantes tratados con una dosis diaria durante seis meses.

La farmacéutica señaló que, en los dos primeros estudios, 'Vizz' cumplió todos los objetivos propuestos, demostrando su capacidad para mejorar la visión de cerca en 30 minutos y con una duración de hasta 10 horas. La mejora de la visión fue reproducible y constante en ambos ensayos.

Asimismo, 'Vizz' mostró una buena tolerancia, sin que se observaran efectos adversos graves relacionados con el tratamiento durante los más de 30.000 días de tratamiento en los tres ensayos 'Clarity'. Las reacciones adversas más frecuentes notificadas por los participantes fueron irritación en el lugar de la aplicación, visión borrosa y cefalea. La mayoría de las reacciones adversas fueron leves, transitorias y de resolución espontánea.

FUENTE: EUROPA PRESS