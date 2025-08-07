jueves 7  de  agosto 2025
CENSO

Trump ordena un nuevo censo que excluya a inmigrantes ilegales

"Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO", añadió el presidente Donald J. Trump con el uso de mayúsculas

Inmigrantes indocumentados cruzan a territorio estadounidense.

ALFREDO ESTRELLA / AFP

ALFREDO ESTRELLA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump ordenó este jueves un nuevo censo que excluya a los inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos "ilegalmente", un año antes de las elecciones de medio mandato.

Estados Unidos realiza un censo de población cada 10 años. El próximo está previsto para 2030.

Esta herramienta se utiliza para diversos fines. Permite redibujar los mapas electorales y por lo tanto influye en el número de votos que cada estado aporta al colegio electoral (el organismo que elige formalmente al presidente), en los escaños del Congreso y en las políticas y asignación de fondos federales.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump intentó incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, pero la Corte Suprema lo impidió.

Ahora vuelve a intervenir, consciente de que un cambio en el recuento oficial podría transformar el Congreso, el colegio electoral y las políticas públicas.

"He instruido a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato el trabajo en un nuevo y altamente preciso censo basado en hechos y cifras actuales y, lo que es importante, utilizando los resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales de 2024", anunció en su plataforma Truth Social.

Los republicanos buscan rediseñar mapa electoral, que favorece a demócratas

"Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO", añadió utilizando mayúsculas.

En medio de una desaceleración demográfica, la población inmigrante aumentó en 1,6 millones de personas entre 2022 y 2023, muchos de ellos latinoamericanos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.

En 2023 residían en Estados Unidos 47,8 millones de inmigrantes, según datos de la oficina del Censo.

De ellos "casi tres cuartas partes estaban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales", es decir con la famosa tarjeta verde, o con "visados temporales", precisa el MPI.

Según el Pew Research Center, si se hubiera eliminado a los inmigrantes ilegales del censo varios estados se habrían visto privados de un escaño en el Congreso en 2020, como California.

El anuncio de Trump tiene lugar en un momento en el que los republicanos intentan corregir el mapa electoral en Texas (sur) para las elecciones de medio término en 2026.

FUENTE: Con información de AFP.

