lunes 27  de  julio 2026
CONGRESO

Trump insta al Senado a aplazar receso para aprobar proyecto de ley SAVE

"John Thune no debería permitir que el Senado de Estados Unidos 'se marche' hasta aprobar la Ley 'Save America' o, mucho mejor aún, hasta eliminar el filibusterismo

El líder de la mayoría del Senado John Thune habla a los medios de prensa en el Capitolio.

El líder de la mayoría del Senado John Thune habla a los medios de prensa en el Capitolio.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J. Trump instó este lunes al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, a impedir que la Cámara Alta suspenda su actividad durante el receso de agosto hasta aprobar la ley 'Save America', la reforma electoral que busca mayores garantías de seguridas y transparencia electoral antes de elecciones de medio término de noviembre.

"John Thune no debería permitir que el Senado de Estados Unidos 'se marche' hasta aprobar la Ley 'Save America' o, mucho mejor aún, hasta eliminar el filibusterismo; así, los republicanos podrían aprobar muchas de las premisas por las que han luchado", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

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Trump lleva semanas en busca de la aprobación de la 'Save America Act' en el Senado, un proyecto que ya pasó en la Cámara de Representantes.

El proyecto, que ha despertado el rechazo del Partido Demócrata, como es de suponer, exige una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía, un requerimiento que es constitucional y no debería depender de la lectura de cada estado.

Proyecto de ley estancado en el Senado por el filibusterismo

En las últimas elecciones, sobre todo, esta grave deficiencia en el sistema electoral de EEUU ha beneficiado el fraude y las irregularidades, como admitió la gobernadora de Nueva Jersey después de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional.

Tras su aprobación el pasado mes de marzo en la Cámara de Representantes, el proyecto se encuentra en el Senado, donde los republicanos no han logrado hasta ahora los 60 votos necesarios - ya que solo cuentan con 53 escaños - a dos semanas de comenzar el receso del mes de agosto.

El Presidente aprovechó para fustigar a los demócratas y su agenda de extrema izquierda, a los que volvió a llamar "Dumocrats". "Recordad, la estupidez siempre trae derrota y muerte", añadió.

Trump también insiste en la idea de "acabar con el filibusterismo", un mecanismo parlamentario que, en la mayoría de los proyectos de ley del Senado, exige reunir 60 votos para cerrar el debate y someter la iniciativa a votación definitiva, lo que obliga habitualmente a buscar apoyos de ambos partidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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