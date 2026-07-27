¡Prohibido regresar al Siglo XX!

El dictador Juan Vicente Gómez (1857-1935) delegó en los gerentes extranjeros la redacción de las leyes relacionadas con el petróleo “porque ustedes son los que conocen ese negocio”. Ahora, con el argumento de que el presidente Trump es quien tiene la fuerza, el régimen de Delcy Rodríguez cumple sumisamente sus órdenes para intentar conservar el poder. Por otra parte, algunos dirigentes opositores, por la ambición de lograr entrar a Miraflores, también aceptan las decisiones del arbitrario e impredecible presidente estadounidense. Ambos grupos actúan en contra de la voluntad popular y de los mejores intereses de Venezuela.

¿Qué busca Delcy Rodríguez al humillarse? Ella está consciente de que no tiene ninguna posibilidad de volver a Miraflores por la vía electoral, al menos a mediano plazo, pero quizá piense que si se mantiene en Miraflores por unos dos años pueda mejorar su imagen y aspirar a un cargo de elección popular a largo plazo. Por eso complace a Trump en sus peticiones referentes al sector de la economía, pero se hace la desentendida con las peticiones de la oposición de excarcelar a los presos políticos y, de parte de esa oposición, de realizar elección presidencial en un año o antes.

¿Qué busca el grupo opositor que no simpatiza con María Corina? Pareciera que no tiene prioridad que la elección presidencial se realice pronto y tampoco que ella tenga participación en la negociación con el régimen. Es decir, mantenerla en un segundo plano. No se atreven a decirlo porque, les guste o no, María Corina tiene un liderazgo sobresaliente. A la fecha, lo que se conoce es que la representación de la oposición en el proceso de negociación estará integrada por diputados de Primero Justicia y de Voluntad Popular en la Asamblea Nacional 2015. Si esto es cierto, la unidad puede implosionar. Dinorah Figuera, en quien seguimos confiando, tiene la última palabra y no puede eludir la responsabilidad de lograr que participen otros actores políticos, incluido Vente Venezuela, y representantes del resto de la sociedad civil.

¿Es conveniente constituir un gobierno provisional que sustituya al Rodrigato y prepare la elección presidencial? Hubiese sido lo deseable después del 3 de enero y que lo encabezara el presidente electo Edmundo González. Hoy pareciera que carece de apoyo. Es preferible atenerse a la Constitución y exigir la elección presidencial.

¿Qué debemos decirle los venezolanos al presidente Trump? La extracción de Maduro benefició a nuestros dos países por ser un régimen con influencia importante del narcotráfico, de Rusia, China, Irán, Cuba y la narcoguerrilla colombiana, además de ser violador de los derechos humanos. Antes de Chávez, siempre tuvimos excelentes relaciones comerciales, inclusive la compra de armas, con Estados Unidos; las grandes inversiones petroleras fueron de ese país, y el Plan Venezuela Tierra de Gracia, elaborado por profesionales venezolanos, contempla el fin del Estado empresario. La mayor garantía para los inversionistas es que tengamos un gobierno legítimo, encabezado por los mejores y en el que no haya corrupción. Los venezolanos no aceptamos que pretenda seguir teniendo injerencia en nuestros asuntos internos y manejando nuestro petróleo. Además, debe respetar el liderazgo de María Corina, obtenido en elecciones primarias y ratificado en la presidencial ganada por Edmundo González.

Conclusión: Cabe citar a don Mario Briceño Iragorry (1897-1958) en su ensayo Dimensión y urgencia de la idea nacionalista, escrito en 1953, “Cuando un Embajador de la Casa Blanca en nuestras pequeñas naciones logra que se tuerzan los caminos del pueblo en beneficio de una dictadura que apoye irrestrictamente los intereses mercantiles e industriales norteamericanos lograra escribir, también, una página sombría en el libro mayor de la nación burlada”. Está prohibido regresar al siglo XX, caracterizado por el colonialismo, dictaduras y la sumisión ante las grandes potencias mundiales.

Como (había) en botica: Los damnificados requieren tener esperanzas de que su situación va a mejor a muy corto plazo y están conscientes de que eso no será posible por la ineptitud de Delcy y los suyos, quienes han sido incapaces de atender la emergencia y más bien la entorpecieron. Por esto, la elección presidencial debe acelerarse. Lamentamos los fallecimientos de Jesús Cardona Marcano y de José Antonio Castro Castro, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados! www.venamerica.org.

Por Eddie A. Ramírez S.*

*Miembro activo de VenAmérica