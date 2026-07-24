Netanyahu y Zelenski se reunen el martes con el presidente Trump en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el martes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la oficina del líder israelí.

La visita de Netanyahu se produce en medio de ciertas tensiones por la gestión de la guerra contra el régimen de Irán y la apertura de un nuevo frente con los hutíes de Yemen en el Mar Rojo.

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"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, un amigo de Israel", dijo la oficina de Netanyahu y precisó que partirá hacia Washington el lunes.

Desde el regreso de Trump al poder en 2025, ambos mandatarios se han reunido en seis ocasiones, manteniendo una relación cercana.

Netanyahu llegó incluso a calificar al líder republicano como "el mejor amigo" que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca.

Sin embargo, su alianza ha mostrado signos de divergencia en los últimos meses, sobre todo, cuando Trump lanzó diatribas contra su aliado a principios de año en medio de las tensas negociaciones con Irán.

Zelenski también en Washington

Por otra parte, y el mismo día, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá también con el presidente Trump en Washington.

"Está previsto que Zelenski se reúna con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes", dijo el funcionario de la Casa Blanca el viernes bajo condición de anonimato.

Los mandatarios se reunirán el mismo día en que se celebrará en Washington un servicio funerario conmemorativo en honor del senador estadounidense Lindsey Graham, un decidido partidario de Ucrania que murió a principios de este mes a los 71 años.

Zelenski dijo el miércoles que había hablado con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, en un intento de reactivar las estancadas conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia que ya dura cuatro años.

Las negociaciones lideradas por Estados Unidos para resolver el conflicto se han quedado paralizadas mientras la atención de Washington se centra en la guerra contra los terroristas iraníes y ahora contra los hutíes de Yemen.

FUENTE: Con información de AFP.