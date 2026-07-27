lunes 27  de  julio 2026
LLENAR EL TANQUE

Gasolina a punto de alcazar los cuatro dólares en Florida ante la crisis en el estrecho de Ormuz

El combustible regular promedia 3.96 dólares en Miami y supera los 4 dólares en varias ciudades del sur de Florida, mientras la incertidumbre sobre el tránsito petrolero mantiene bajo presión a los conductores estadounidenses

Precio de la gasolina en Florida.&nbsp;

Precio de la gasolina en Florida. 

JESÚS HERNÁNDEZ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El precio de la gasolina regular se situó este lunes 27 de julio en 3.97 dólares por galón en Florida y alcanzó los 4.11 dólares a nivel nacional, impulsado por el encarecimiento del petróleo y la inestabilidad generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

Los registros de la Asociación Americana del Automóvil, AAA, indican que el promedio estatal aumentó cerca de cuatro centavos durante la última semana y 16 centavos frente al mes anterior. Hace un año, el combustible regular costaba 3.10 dólares por galón en Florida, alrededor de 87 centavos menos que en la actualidad.

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El 30 de abril de 2026, en una gasolinera Chevron de Monterey Park, California, se observan precios de la gasolina superiores a 6 dólares por galón. Los costes energéticos se han disparado desde el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
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En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular se vende a un promedio de 3.96 dólares por galón, la de grado medio a 4.41 dólares y la premium a 4.68 dólares. Hace un año, la regular promediaba 3.06 dólares, unos 90 centavos menos. Con esa diferencia, llenar un tanque de 15 galones cuesta actualmente alrededor de 13.52 dólares más.

Gasolina más cara y más barata de Florida

West Palm Beach-Boca Raton encabeza los mercados metropolitanos más caros del estado, con un promedio de 4.13 dólares por galón de gasolina regular. Le siguen Naples, con 4.01 dólares, y Fort Lauderdale, también con aproximadamente 4.01 dólares.

En el extremo contrario, los precios más bajos se registran en Panama City, donde el galón promedia 3.87 dólares en Tallahassee ($3.88), y Pensacola ($3.91).

Promedia $4 a nivel nacional

A nivel nacional, el galón de gasolina regular alcanzó los 4.11 dólares, frente a los 3.90 dólares registrados hace un mes y los 3.15 dólares de hace un año. Esto representa un aumento anual de 96 centavos por galón y un gasto adicional de 14.40 dólares al llenar un tanque de 15 galones.

AAA atribuye el incremento en las estaciones de servicio al aumento experimentado por el petróleo durante las últimas semanas. La organización señaló que la volatilidad en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad regional llevaron el crudo al entorno de los 90 dólares por barril, con posibilidades de mantener elevados los costos durante la segunda mitad del verano.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Las dificultades para el paso seguro de los buques petroleros han limitado el suministro y elevado los costos del transporte marítimo y de la energía.

El petróleo cae, pero continúa inestable

Los precios del petróleo retrocedieron con fuerza este lunes después de que EEUU e Irán suspendieran temporalmente sus ataques y abrieran espacio a gestiones diplomáticas.

Durante las primeras operaciones, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate cayó alrededor de 5.6%, hasta los 84.34 dólares por barril, mientras el Brent, referencia internacional, descendió 4.9%, hasta los 92.02 dólares. El Brent había superado brevemente los 100 dólares la semana anterior ante el temor de nuevas interrupciones del suministro.

La caída refleja una reducción momentánea de la prima de riesgo incorporada al precio del crudo. Sin embargo, los mercados permanecen atentos a las declaraciones y decisiones procedentes de Washington y Teherán, debido a que la circulación de buques por el estrecho de Ormuz continúa limitada y una ruptura de las conversaciones podría provocar nuevas alzas.

Consejos de AAA para ahorrar combustible

Ante los elevados precios, AAA recomienda combinar diligencias para reducir viajes innecesarios y planificar las rutas antes de salir.

También aconseja conducir de manera moderada, sin aceleraciones bruscas ni frenazos repentinos, debido a que estas prácticas incrementan el consumo de combustible.

Los conductores deben retirar del vehículo objetos pesados que no sean necesarios, comparar precios mediante aplicaciones móviles y verificar si las estaciones ofrecen descuentos por pagar en efectivo, ya que algunos establecimientos cobran más por las transacciones con tarjeta de crédito.

[email protected]

FUENTE: AAA, Oilprice.com

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