lunes 27  de  julio 2026
GUERRA

Trump da un "margen" al diálogo de paz con Irán, se suspenden los ataques

Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz

Esta captura de pantalla, tomada el 26 de julio de 2026 a partir de un video distribuido sin fecha por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, muestra lo que CENTCOM afirma que son operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán.&nbsp;

Esta captura de pantalla, tomada el 26 de julio de 2026 a partir de un video distribuido sin fecha por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 25 de julio de 2026, muestra lo que CENTCOM afirma que son operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán. 

CENTCOM/AFP

TEHERÁN.- Irán y Estados Unidos suspendieron el lunes sus ataques y dieron un respiro a la navegación y la industria petrolera en el Golfo, mientras el presidente Donald Trump da "un poco de margen" a la vía diplomática con Teherán, según su representante ante la ONU.

Irán anunció la pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una tercera noche consecutiva sin bombardeos.

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Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

Los precios del petróleo cayeron el lunes en el mercado asiático a menos de 90 dólares el barril ante la perspectiva de una tregua.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

"Tienen todo lo que necesitan"

Tras casi cinco meses de guerra, las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump busca evitar una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

Interrogado sobre una escasez actual en medio de la guerra con Irán, Waltz lo negó repetidamente.

Igualmente, Trump insistió en que "tenemos muchas más municiones que cualquiera en el mundo, y mucha más de las que necesitamos", en una entrevista con el diario Wall Street Journal.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto visitar la Casa Blanca este martes, y se espera que inste a Trump a seguir adoptando una postura firme frente a Irán, en particular sobre el programa nuclear.

Irán defiende que su programa tiene fines civiles, pero Estados Unidos y sus aliados sostienen que su objetivo es desarrollar un arma atómica.

Netanyahu declaró a la cadena Fox News que respalda plenamente los esfuerzos de Trump para detener el programa nuclear de Irán.

"Si puede hacerlo sin volver a un conflicto militar intenso, está bien. ¿Por qué no? Pero de una forma u otra, tienen que poner fin a su programa nuclear, y con un acuerdo o sin él, eso tiene que terminar", afirmó.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho con la renovación de hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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