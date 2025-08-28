María Corina Machado habla sobre el futuro de Venezuela: "La libertad se acerca"

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, difundió un video en sus redes sociales en el que describe la "Venezuela que viene" luego de que el país salga del régimen de Nicolás Maduro.

"Todos sabemos lo que está pasando. La libertad se acerca", aseguró Machado en medio del cerco que el gobierno de los Estados Unidos mantiene sobre la dictadura chavista, que incluye la movilización de equipos militares.

Asimismo, en el video de cuatro minutos, Machado indicó que "el retorno de la democracia en Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico".

La dirigente sostuvo también que, a solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos con acceso directo al canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo: "Y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no solo es rica en recursos, es rica en potencial. Su infraestructura una vez impulsó una de las economías más avanzadas de América Latina. Ahora, después de años de colapso, millones de venezolanos, impulsados por la esperanza, exigimos un cambio democrático. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria".

Nación rica

María Corina Machado también recordó que Venezuela es una nación rica en activos que está respaldada por una talentosa diáspora de más de 8 millones de venezolanos capacitados y resilientes "y el potencial de triplicar nuestro Producto Interno Bruto (PIN) en poco más de una década".

Puntualizó que el país cuenta con ventajas de costos de extracción de petróleos ultrabajos, capacidad de refinación existente, vastas reservas de gas natural y un potencial minero sin explotar con la costa caribeña más larga que se extiende por 2.800 km. Además, alberga parques naturales declarados patrimonio de la ONU, y un clima tropical durante todo el año ideal para el turismo.

"Su tierra agrícola fértil y abundante también ofrece un potencial sin explotar para alimentar los mercados regionales y globales. Sectores clave, Fintech, logística, atención médica privada, educación y servicios digitales permanecen ampliamente abiertos", indicó.

Según Machado, habrá una "oportunidad única" para los inversores globales. "Ser socio en este mercado de oportunidades sin igual y compartir su crecimiento. El momento es ahora. "Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear", aseveró.

FUENTE: Con información de María Corina Machado