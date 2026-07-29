miércoles 29  de  julio 2026
GRAN PROYECTO

Trump presenta plan para reformar el principal aeropuerto de Washington

"El aeropuerto de Dulles está considerado como uno de los peores del mundo, pero lo convertiremos quizás en el mejor, con un poco de trabajo duro", declaró el presidente Donald J. Trump durante la presentación del proyecto en el Despacho Oval

Vista del Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington.

Vista del Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington.

KENT NISHIMURA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles un plan de 22.000 millones de dólares para reformar el Aeropuerto Internacional de Dulles, que da servicio a Washington, bajo su supervisión directa.

"El aeropuerto de Dulles es considerado uno de los peores del mundo, pero lo convertiremos quizás en el mejor, con un poco de trabajo duro", declaró el mandatario durante la presentación del proyecto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Transportes, Sean Duffy.

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El plan contempla la construcción de nuevas terminales, así como la eliminación de los autobuses de enlace de las mismas, muy criticados por los usuarios y que serán sustituidos por trenes subterráneos.

El diseño aprobado por Trump incluye también un nuevo garaje, grandes ventanales de cristal y ornamentos dorados.

El aeropuerto Dulles es conocido entre otros aspectos por un inusual transporte de pasajeros mediante viejos y aparatosos transbordadores.

Duffy, que habló junto a Trump, dijo que el proyecto costaría 22.500 millones de dólares, y que United Airlines, que cuenta con la mayoría de vuelos que parten de Dulles, asumiría parte de la factura.

United Airlines contribuirá a la financiación del proyecto

La aerolínea United Airlines, que utiliza Dulles como uno de sus principales centros de operaciones, ha aceptado contribuir a la financiación de parte del proyecto.

El año pasado, un congresista republicano propuso rebautizar el aeropuerto, dedicado al exsecretario de Estado John Foster Dulles, con el nombre de Trump, pero la iniciativa no ha prosperado de momento.

La reforma es uno de los varios proyectos impulsados por Trump para dejar su huella en la capital estadounidense, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca y de un arco del triunfo.

El Aeropuerto Internacional de Dulles (IAD), situado a unos cuarenta kilómetros de la capital, es el principal aeropuerto de Washington para vuelos internacionales y de larga distancia, mientras que el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), más próximo al centro de la ciudad, tiene mayor peso en las conexiones domésticas.

Dulles, que abrió al tráfico comercial en 1962, fue diseñado por el arquitecto finlandés Eero Saarinen y su terminal principal está considerada una obra representativa del modernismo de mediados del siglo XX.

Trump ha puesto en marcha una serie de otros proyectos en la capital, incluida una renovación del célebre Centro Kennedy de Washington.

También inició la renovación del estanque reflectante a los pies del Monumento a Lincoln, por un costo 14 millones de dólares.

El Presidente adelantó también planes para renovar lo que describió como un campo de golf "deteriorado y desgastado" en Washington llamado East Potomac Golf Links.

FUENTE: Con información de EFE.

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