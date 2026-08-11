GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Voluntarios organizan los artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

Desde este almacén se coordinan las labores de recepción, organización y almacenamiento.

Imagen de referencia del trabajo que recientemente realizó la organización sin fines de lucro, tras los sismos ocurridos en Venezuela.

MIAMI.- Global Empowerment Mission (GEM) abrió nuevos turnos de voluntariado en su almacén de Doral para procesar los donativos destinados a las zonas de Colombia golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4.

La convocatoria busca aumentar la cantidad de personas encargadas de clasificar los artículos recibidos, elaborar paquetes con productos esenciales y organizar los cargamentos antes de su traslado.

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Las labores se realizan en la sede situada en 1850 NW 84th Avenue, Suite 100. La entidad no recluta participantes para viajar al extranjero, sino para apoyar el operativo desde el sur de Florida.

El sismo ocurrió el lunes a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento provocó derrumbes y daños en viviendas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras del occidente del país, mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los escombros.

Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades reportaron afectaciones. Varias terminales aéreas también suspendieron temporalmente sus actividades para realizar inspecciones estructurales.

GEM activó su mecanismo de respuesta poco después de conocerse la emergencia. Integrantes de su capítulo latinoamericano llegaron al territorio colombiano para evaluar las necesidades y coordinar la asistencia con autoridades y organizaciones locales.

Michael Capponi, presidente y director ejecutivo de la institución, indicó que equipos procedentes de distintos puntos de la región se movilizaron hacia el Chocó y otras áreas perjudicadas.

“Hay heridos y daños significativos en los edificios. Toda la parte occidental de Colombia está recibiendo el impacto”, afirmó.

El diagnóstico permitirá determinar qué suministros deben salir desde Miami y cuáles pueden adquirirse cerca de los lugares afectados. Comprar parte de los recursos en la nación sudamericana reduciría los tiempos de transporte y facilitaría las primeras distribuciones.

Capponi estimó que las entregas iniciales podrían comenzar en las 48 horas siguientes a la evaluación, especialmente en municipios donde los establecimientos permanecen abiertos.

El centro de operaciones cuenta con alimentos, agua, ropa, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad. Sin embargo, antes de incorporarlos a un envío, deben ser revisados, separados y colocados en paquetes adecuados.

Los colaboradores armarán kits familiares y sanitarios, además de ordenar las contribuciones aportadas por residentes y empresas.

La ciudad de Doral se sumó al llamado y pidió a la población participar mediante aportes económicos, productos o jornadas de servicio.

Quienes deseen incorporarse deben registrarse en la página gem.org/volunteer, donde aparecen los horarios disponibles y la cantidad de espacios para cada turno.

Las contribuciones financieras permiten comprar insumos directamente en las comunidades perjudicadas, cubrir gastos logísticos y sostener el reparto sobre el terreno.

La movilización hacia Colombia ocurre pocas semanas después de la misión desplegada por GEM para atender a los damnificados por los terremotos registrados en Venezuela.

Durante aquella contingencia, cientos de residentes del sur de Florida acudieron a las instalaciones de la entidad para organizar alimentos, agua y artículos sanitarios. Los cargamentos fueron trasladados mediante vuelos coordinados hacia las localidades venezolanas más golpeadas.

Esa experiencia dejó una estructura activa, personal desplegado en América Latina y un sistema de clasificación y transporte que puede utilizarse nuevamente. La prioridad ahora consiste en procesar cuanto antes los recursos reunidos y dirigirlos hacia las familias colombianas que enfrentan las consecuencias del desastre.

Hasta el cierre de esta edición, el terremoto había dejado al menos 169 muertos y 668 heridos, según un balance parcial, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.