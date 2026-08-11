martes 11  de  agosto 2026
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Los participantes clasificarán donativos y prepararán kits para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Imagen de referencia del trabajo que recientemente realizó la organización sin fines de lucro, tras los sismos ocurridos en Venezuela.

Imagen de referencia del trabajo que recientemente realizó la organización sin fines de lucro, tras los sismos ocurridos en Venezuela.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Desde este almacén se coordinan las labores de recepción, organización y almacenamiento.

Desde este almacén se coordinan las labores de recepción, organización y almacenamiento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Voluntarios &nbsp;organizan los artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

Voluntarios  organizan los artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Global Empowerment Mission (GEM) abrió nuevos turnos de voluntariado en su almacén de Doral para procesar los donativos destinados a las zonas de Colombia golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4.

La convocatoria busca aumentar la cantidad de personas encargadas de clasificar los artículos recibidos, elaborar paquetes con productos esenciales y organizar los cargamentos antes de su traslado.

Lee además
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Shakira y otras celebridades envían mensajes de apoyo tras terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia este 10 de agosto (AFP)
SISMO

EEUU destina más de 15 millones de dólares en ayuda a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

Las labores se realizan en la sede situada en 1850 NW 84th Avenue, Suite 100. La entidad no recluta participantes para viajar al extranjero, sino para apoyar el operativo desde el sur de Florida.

El sismo ocurrió el lunes a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento provocó derrumbes y daños en viviendas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras del occidente del país, mientras continúan las operaciones de búsqueda entre los escombros.

Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades reportaron afectaciones. Varias terminales aéreas también suspendieron temporalmente sus actividades para realizar inspecciones estructurales.

GEM activó su mecanismo de respuesta poco después de conocerse la emergencia. Integrantes de su capítulo latinoamericano llegaron al territorio colombiano para evaluar las necesidades y coordinar la asistencia con autoridades y organizaciones locales.

Michael Capponi, presidente y director ejecutivo de la institución, indicó que equipos procedentes de distintos puntos de la región se movilizaron hacia el Chocó y otras áreas perjudicadas.

“Hay heridos y daños significativos en los edificios. Toda la parte occidental de Colombia está recibiendo el impacto”, afirmó.

El diagnóstico permitirá determinar qué suministros deben salir desde Miami y cuáles pueden adquirirse cerca de los lugares afectados. Comprar parte de los recursos en la nación sudamericana reduciría los tiempos de transporte y facilitaría las primeras distribuciones.

Capponi estimó que las entregas iniciales podrían comenzar en las 48 horas siguientes a la evaluación, especialmente en municipios donde los establecimientos permanecen abiertos.

El centro de operaciones cuenta con alimentos, agua, ropa, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad. Sin embargo, antes de incorporarlos a un envío, deben ser revisados, separados y colocados en paquetes adecuados.

Los colaboradores armarán kits familiares y sanitarios, además de ordenar las contribuciones aportadas por residentes y empresas.

La ciudad de Doral se sumó al llamado y pidió a la población participar mediante aportes económicos, productos o jornadas de servicio.

Quienes deseen incorporarse deben registrarse en la página gem.org/volunteer, donde aparecen los horarios disponibles y la cantidad de espacios para cada turno.

Las contribuciones financieras permiten comprar insumos directamente en las comunidades perjudicadas, cubrir gastos logísticos y sostener el reparto sobre el terreno.

La movilización hacia Colombia ocurre pocas semanas después de la misión desplegada por GEM para atender a los damnificados por los terremotos registrados en Venezuela.

Durante aquella contingencia, cientos de residentes del sur de Florida acudieron a las instalaciones de la entidad para organizar alimentos, agua y artículos sanitarios. Los cargamentos fueron trasladados mediante vuelos coordinados hacia las localidades venezolanas más golpeadas.

Esa experiencia dejó una estructura activa, personal desplegado en América Latina y un sistema de clasificación y transporte que puede utilizarse nuevamente. La prioridad ahora consiste en procesar cuanto antes los recursos reunidos y dirigirlos hacia las familias colombianas que enfrentan las consecuencias del desastre.

Hasta el cierre de esta edición, el terremoto había dejado al menos 169 muertos y 668 heridos, según un balance parcial, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Temas
Te puede interesar

El poder sin fecha de vencimiento llega a las urnas en Doral

¿Quién era el policía de Doral hallado sin vida en el suroeste de Miami-Dade?

Más de 37.000 alumnos vuelven a las aulas católicas del sur de Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.
GUERRA

Trump responde a Irán: Estados Unidos también exige una indemnización por daños

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

Te puede interesar

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

La escultura desapareció del parque Jakey Duque en el área situada cerca de la calle 154 y la avenida 89 del noroeste.
COMUNIDAD

Recompensa de $10.000 por el monumento desaparecido del niño Jakey Duque en Miami Lakes