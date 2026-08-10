lunes 10  de  agosto 2026
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Ordenó trasladar recursos al presupuesto para atender emergencia. Van 111 fallecidos y 87 heridos, además de 18 centros de salud, 18 vías y seis aeropuetos con afectaciones

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, declaró desastres de carácter nacional luego que un terremoto de 7,4 azotara el territorio nacional, el más fuerte y con mayores afectaciones en dos décadas y que hasta los momentos, según cifras oficiales, ha cobrado 111 vidas, 87 heridos, 18 centros de salud comprometidos, 18 vías y seis aeropuertos en iguales circunstancias, de acuerdo con el reporte oficial de las 12:30 pm.

En apenas tres días de haber iniciado el mandato, De la Espriella lidera las acciones para atender la catástrofe y declaró estado de emergencia que es un mecanismo constitucional y permite adoptar medidas excepcionales.

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La decisión la adoptó tras una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) en la que se evaluaron todas las afectaciones por el terremoto, que deja emergencias principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Este mecanismo permite tomar medidas excepcionales cuando ocurre crisis graves e inminentes que amenazan la economía, el orden social, el ambiente o la estabilidad del país. Y, una vez declarada la emergencia, el Gobierno puede expedir decretos legislativos destinados a conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.

Facultades del estado de emergencia

  • Puede crear o modificar temporalmente tributos.
  • Modificar determinadas obligaciones tributarias.
  • Adoptar medidas presupuestarias extraordinarias.
  • Destinar recursos públicos para atender la emergencia.
  • Establecer medidas económicas especiales.

De la Espriella ordenó al alto mando militar, el DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y el Ministerio de hacienda trasladar recursos para el presupuesto para atender la emergencia.

Reunión virtual con alcaldes

Además, el presidente De La Espriella se está reuniendo virtualmente con los alcaldes de las ciudades afectadas para conocer el reporte de afectados, heridos y personas fallecidas. También, para escuchar cuáles son las necesidades en materia de búsqueda de personas y atención de emergencias.

El jefe del Estado les solicitó a los mandatarios locales y ministros que la información se centralice para que sea él quien le informe al país la situación y las cifras que deja. Los alcaldes y gobernadores tendrán que pasarle informes al jefe de despacho, Nicolás Gómez.

FUENTE: Con información de El Tiempo/La SillaVacía/El Espectador

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