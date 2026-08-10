lunes 10  de  agosto 2026
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

El Departamento de Estado anuncio que seguira revocando visas y recordó que "un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho"

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

AFP
Congestión en uno de los puntos de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Congestión en uno de los puntos de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

ARCHIVO - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que ha revocado el visado a más de 175.000 personas desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump a mediados de enero de 2025.

El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la medida está dirigida contra "ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

Lee además
Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Jueza bloquea ley en el estado de Nueva York que prohíbe el uso de máscaras a efectivos del ICE
Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Las autoridades estadounidenses retiraron estos permisos en su mayoría por "incidentes" con las fuerzas del orden, en particular por "agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas".

"Una parte significativa de los visados se revocó por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos", agregó la cartera diplomática, que enmarcó esta medida en sus "continuas" investigaciones, "que garantizan que los titulares de visados (...) no pongan en peligro a los estadounidenses".

"Abuso de privilegio"

Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio aseguró que "seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense" y recordó que "un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho".

El Departamento de Estado advirtió de que utilizará "todos los recursos disponibles" para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio.

El secretario de Estado Rubio también ha revocado visados por motivos de política exterior, entre ellos un ciudadano cubano vinculado a una "operación de influencia" de La Habana o ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen de los ayatolás.

Como parte de la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, Estados Unidos ha endurecido el proceso de concesión de visados, con la imposición de fianzas para determinados visados en algunos países y un mayor escrutinio de los solicitantes, incluido el análisis de sus redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE

Temas
Te puede interesar

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Todd Blanche jura como fiscal general de EEUU en una ceremonia privada en la Casa Blanca

Trump responde a Irán: Estados Unidos también exige una indemnización por daños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Calor en Miami
TOME NOTA

¿Por qué se siente tanto calor en el sur de Florida? Hay una sola explicación

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC