EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Congestión en uno de los puntos de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que ha revocado el visado a más de 175.000 personas desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump a mediados de enero de 2025.

El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la medida está dirigida contra "ciudadanos extranjeros que infringieron las condiciones de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

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Las autoridades estadounidenses retiraron estos permisos en su mayoría por "incidentes" con las fuerzas del orden, en particular por "agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con las drogas".

"Una parte significativa de los visados se revocó por conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude y malversación, así como por otros delitos", agregó la cartera diplomática, que enmarcó esta medida en sus "continuas" investigaciones, "que garantizan que los titulares de visados (...) no pongan en peligro a los estadounidenses".

"Abuso de privilegio"

Asimismo, el Departamento encabezado por Marco Rubio aseguró que "seguirá identificando, investigando y revocando los visados de los ciudadanos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense" y recordó que "un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho".

El Departamento de Estado advirtió de que utilizará "todos los recursos disponibles" para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio.

El secretario de Estado Rubio también ha revocado visados por motivos de política exterior, entre ellos un ciudadano cubano vinculado a una "operación de influencia" de La Habana o ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen de los ayatolás.

Como parte de la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, Estados Unidos ha endurecido el proceso de concesión de visados, con la imposición de fianzas para determinados visados en algunos países y un mayor escrutinio de los solicitantes, incluido el análisis de sus redes sociales.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE