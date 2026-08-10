lunes 10  de  agosto 2026
GUERRA

Trump responde a Irán: Estados Unidos también exige una indemnización por daños

El mandatario afirmó que instruyó al equipo negociador estadounidense incluir la demanda de indemnización por todas las personas que Irán ha asesinado

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D.C.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump respondió este lunes a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que Teherán pidiera a Washington que fuera compensado por las consecuencias de la guerra.

"Es una idea interesante porque ahora también exijo compensación a Irán por todas las personas que han matado y gravemente herido con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos", escribió en su red Truth Social.

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"Yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas colocadas en las carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos, liderados inicialmente por el general (Qassem) Soleimani".

Trump puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, en el que murieron 17 estadounidenses y en el que EEUU acusa a Irán de haber estado involucrado.

El mandatario también dijo que Teherán debería compensar a las familias de los miles de manifestantes muertos durante la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás en los últimos 50 años.

Una demanda incluida en negociaciones

"He instruido a mis representantes para que incluyan firmemente esto en todas y cada una de las futuras negociaciones", apuntó.

En un mensaje posterior, agregó que Irán también debería responsabilizarse por "los daños y las muertes" en los conflictos del Líbano, Siria, Yemen y Gaza.

Trump hizo estos comentarios después de que Irán difundiera el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo que permanece bloqueada en represalia por los ataques estadounidenses.

Entre las exigencias, Irán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

En Truth Social, Trump aseguró que la cuestión de la compensación nunca se ha planteado durante las negociaciones que Washington y Teherán han mantenido de forma intermitente en los últimos meses para tratar de poner fin al conflicto.

Poco después, también en sus redes sociales, el presidente consideró que Irán "debería ser responsable de los daños y las muertes causados a la población de Líbano, Siria, Yemen y Gaza".

Irán es el principal patrocinador mundial del terrorismo.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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