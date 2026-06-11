Wall Street abre al alza impulsada por compañías tecnológicas

Un agente de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Wall Street abrió al alza el jueves, a pesar de las renovadas tensiones en Oriente Medio, impulsada por el repunte de las acciones tecnológicas.

En las primeras horas de sesión, el índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 0,56% y el S&P 500 un 0,40%, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,49.

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La Bolsa de Nueva York cerró el miércoles con notables caídas, lastrada una vez más por los valores tecnológicos en un contexto de aumento de las tensiones en el Medio Oriente.

El índice Nasdaq perdió un 1,98 %, el S&P 500 retrocedió un 1,62 % y el Dow Jones bajó un 1,87 %.

El sector de la tecnología

"Ocurre de nuevo operaciones de recogida de beneficios en el sector tecnológico tras dos meses de fuerte subida", explica Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los valores relacionados con la inteligencia artificial (IA), que llevan meses impulsando la Bolsa de Nueva York, caen por esta tendencia que arrancó el viernes pasado.

En la jornada, el gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 3,73 %. En una semana, la acción de la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo ha perdido cerca de un 7%, lo que supone 350.000 millones de dólares menos de valor de mercado.

A su estela, otros grandes nombres del sector de los semiconductores cerraron en rojo el miércoles, como Qualcomm (-6,92%), Broadcom (-5,12%), AMD (-4,86%) o Intel (-0,82%).

Esta ola de ventas se extiende también a los gigantes digitales, como Microsoft (-1,50%), Alphabet (-2,16%) y Meta (-2,33%).

Para Kourkafas, se trata de una "desaceleración natural" que no afecta "las perspectivas de la IA".

FUENTE: Con información de AFP.