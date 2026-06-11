jueves 11  de  junio 2026
Guerra

Trump asegura que EEUU se apoderará de las principales terminales petroleras de Irán

El presidente Trump colocó su atención en la estratégica isla de Jark y aseguró que en algún momento tomará la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

EFE

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos golpeará "muy duro" a Irán este jueves en la noche, y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE" dijo el mandatario en su red Truth Social.

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"En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos" añadió.

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Estas nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

Irán responde a la tregua

Por su parte, Irán advirtió este jueves que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto "prácticamente irrevelante" y decretó el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán contra la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida a pesar de las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Pero desde el domingo la situación escaló, primero con una conflagración entre Irán e Israel y después con ataques entre la república islámica y Estados Unidos que estallaron el martes por la noche y continuaban este jueves.

Es "difícil mantenerse optimista", resumió este jueves el portavoz de la cancillería de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, que llamó a la diplomacia y al diálogo.

Una delegación catarí partió este jueves de Teherán, adonde llegó el miércoles para tratar de avanzar en una vía diplomática que parece ahora mismo en vía muerta. Países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido en las últimas horas un regreso urgente a la mesa de diálogo.

Cierre "hasta nueva orden"

La autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó el cierre total "hasta nueva orden" de esta vía, como habían amenazado la víspera los Guardianes de la Revolución.

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Irán restringe en gran medida la navegación por esta vía crucial para el comercio de hidrocarburos, aunque hasta ahora había permitido el paso de unos veinte buques diarios.

Durante la última noche, el ejército estadounidense afirmó haber atacado "centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país".

Tres personas resultaron heridas, afirmaron los medios iraníes, que reportaron explosiones en la isla de Qeshm, en Minab, Sirik y en el puerto de Bandar Abás, en el sur.

Irán respondió con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania, que fueron todos interceptados, y con nuevos ataques contra sus vecinos del Golfo, aliados de Washington.

FUENTE: Con información de AFP

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