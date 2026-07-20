Wall Street abre al alza por impulso de fabricantes de componentes electrónicos

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Wall Street abrió al alza el lunes, impulsada por un repunte del sector de componentes electrónicos, tras un importante movimiento de ventas la semana pasada, y por una tregua en el alza de los precios del petróleo.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq ganaba un 0,86%, el S&P 500 subía un 0,61% y el Dow Jones avanzaba un 0,32%.

PROYECTO DE LEY Lo que cambia en EEUU con mantener el horario de verano que se debate en el Congreso

ANáLISIS ¿Se ha convertido Irán en una pesadilla para EEUU?

La Bolsa de Nueva York terminó con un marcado descenso el viernes, lastrada nuevamente por la preocupación en torno a las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA), en un contexto de persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El índice Nasdaq, que agrupa a las grandes empresas tecnológicas, cayó un 1,40%, el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,01% y el Dow Jones retrocedió un 0,77%.

"La debilidad del sector tecnológico alimenta un clima de aversión al riesgo en el conjunto del mercado", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los semiconductores, esenciales para construir los centros de datos dedicados a la IA, se ven particularmente afectados, mientras resurgen las dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones de las empresas para desarrollar esta tecnología.

Broadcom perdió un 0,97%, AMD retrocedió un 1,03%, Intel un 2% y Texas Instruments, un 2,47%.

El fabricante de los chips Nvidia (-2,21% a 202,81 dólares) incluso cedió brevemente el viernes su título de mayor capitalización mundial a Apple (+0,14% a 333,74 dólares), algo que no ocurría desde mayo de 2025.

La caída se extendió al resto del sector tecnológico estadounidense, con descensos de Microsoft (-1,82%), Meta (-2,79%), Amazon (-1,06%) o Alphabet (-2,17%).

"Informaciones que apuntan a una competencia creciente de herramientas de IA chinas también alimentan las inquietudes", observó Angelo Kourkafas.

FUENTE: Con información de AFP.