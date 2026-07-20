lunes 20  de  julio 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza por impulso de fabricantes de componentes electrónicos

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq ganaba un 0,86%, el S&P 500 subía un 0,61% y el Dow Jones avanzaba un 0,32%

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el lunes, impulsada por un repunte del sector de componentes electrónicos, tras un importante movimiento de ventas la semana pasada, y por una tregua en el alza de los precios del petróleo.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq ganaba un 0,86%, el S&P 500 subía un 0,61% y el Dow Jones avanzaba un 0,32%.

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La Bolsa de Nueva York terminó con un marcado descenso el viernes, lastrada nuevamente por la preocupación en torno a las inversiones masivas en inteligencia artificial (IA), en un contexto de persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El índice Nasdaq, que agrupa a las grandes empresas tecnológicas, cayó un 1,40%, el índice ampliado S&P 500 perdió un 1,01% y el Dow Jones retrocedió un 0,77%.

"La debilidad del sector tecnológico alimenta un clima de aversión al riesgo en el conjunto del mercado", comentó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los semiconductores, esenciales para construir los centros de datos dedicados a la IA, se ven particularmente afectados, mientras resurgen las dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones de las empresas para desarrollar esta tecnología.

Broadcom perdió un 0,97%, AMD retrocedió un 1,03%, Intel un 2% y Texas Instruments, un 2,47%.

El fabricante de los chips Nvidia (-2,21% a 202,81 dólares) incluso cedió brevemente el viernes su título de mayor capitalización mundial a Apple (+0,14% a 333,74 dólares), algo que no ocurría desde mayo de 2025.

La caída se extendió al resto del sector tecnológico estadounidense, con descensos de Microsoft (-1,82%), Meta (-2,79%), Amazon (-1,06%) o Alphabet (-2,17%).

"Informaciones que apuntan a una competencia creciente de herramientas de IA chinas también alimentan las inquietudes", observó Angelo Kourkafas.

FUENTE: Con información de AFP.

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