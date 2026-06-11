Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

MÉXICO.- "Sin el compromiso y la implicación" de Donald Trump , "habría sido imposible organizar un Mundial en Estados Unidos ", afirmó Gianni Infantino este miércoles en Ciudad de México , en la víspera del inicio del torneo que también organizan México y Canadá.

El presidente estadounidense "entendió de inmediato la magnitud del Mundial y su impacto", insistió el máximo responsable de la FIFA, que recordó mantener "excelentes relaciones" con el presidente estadounidense, durante una rueda de prensa celebrada en el Estadio Azteca.

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"Lo conocí durante su primer mandato y ahora trabajamos en estrecha colaboración", insistió el dirigente italo-suizo, que en diciembre de 2025 le otorgó un Premio FIFA de la Paz, creado para la ocasión.

"Estamos hablando aquí de la mayor potencia mundial, así que, por supuesto, hay ciertas cosas que tener en cuenta... pero poder dialogar con un presidente sobre temas importantes, con la administración, poner todo sobre la mesa, sin pedir nada, pero intentando explicar, creo que esa es probablemente la clave de una relación positiva. Así es como yo lo veo", añadió.

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Infantino, que en varias ocasiones se ha mostrado muy cercano a Trump, especialmente durante su investidura en enero de 2025 y en la Casa Blanca, ha elogiado a menudo la política interior del dirigente estadounidense.

Trump, por su parte, ha manifestado su intención de asistir a algunos partidos del Mundial, pero sin precisar en cuáles, aunque no estará presente en el primero que se dispute en suelo estadounidense, el viernes en Los Ángeles.

Junto a Infantino en el palco de honor, estará el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asistirá al debut de Estados Unidos contra Paraguay.

Beccacece celebra "espíritu goleador" de Valencia

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, consideró que el "espíritu goleador" del delantero Enner Valencia "marcó el camino" del equipo hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en una entrevista divulgada este miércoles por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Ecuador debutará el próximo domingo ante Costa de Marfil, en Filadelfia, en el Grupo E, que integran también la tetracampeona mundial Alemania y el debutante Curazao.

Beccacece resaltó su "conexión" con Valencia, de 36 años, máximo anotador histórico de la selección ecuatoriana, con 49 goles en 105 partidos.

"Cuando asumo (en agosto de 2024), lo primero que hago es hablar con él", rememoró el técnico, quien coincidió con el atacante en 2010 en el Emelec de Ecuador.

FUENTE: AFP