miércoles 8  de  abril 2026
LA BOLSA

Wall Street abre con fuerte alza tras reapertura del Estrecho de Ormuz

En las primeras horas de sesión, el índice industrial Dow Jones en Wall Street avanzaba alrededor de 3%. El índice ampliado S&P 500 subía 2,6%, mientras que el tecnológico Nasdaq avanzaba 3,2%

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió este miércoles con fuertes subidas tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán a cambio de la reapertura del Estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo.

Las acciones de las aerolíneas repuntaron y los valores petroleros retrocedieron, ya que los precios del crudo cayeron en respuesta a la retomada que se espera de la circulación de petróleo y otros productos clave a través del estrecho.

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En las primeras horas de la sesión, el índice industrial Dow Jones avanzaba alrededor de 3%. El índice ampliado S&P 500 subía 2,6%, mientras que el tecnológico Nasdaq avanzaba 3,2%.

Las acciones de la plaza estadounidense se habían retraído la víspera, mientras el mercado esperaba que se cumpliera el plazo fijado por Trump para que Irán acatara su ultimátum, bajo amenaza de devastar al país.

El alto el fuego se alcanzó el martes a último momento y permitió este miércoles el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

Steve Sosnick, de Interactive Brokers, calificó la reacción del mercado del miércoles como "algo eufórica", pero señaló que aún persiste mucha incertidumbre.

"Esto es un alto el fuego, no un tratado de paz", advirtió Sosnick. "Y, en cierto modo, todavía hay preguntas sin resolver".

Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas United Airlines y Southwest Airlines, subieron más de 10%, mientras que compañías petroleras como ExxonMobil y Chevron cayeron más de 5%.

FUENTE: Con información de AFP.

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