El Dow Jones en Wall Street cierra en cifra récord

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan durante una sesión.

Wall Street cerró al alza el jueves impulsada por una caída de los precios del petróleo, mientras los inversores se aferraban a la esperanza de un acuerdo entre Washington y Teherán.

El Dow Jones terminó en un nuevo máximo histórico en 50.285,66 puntos al cierre (+0,55%). El índice Nasdaq avanzó un 0,09% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,17%.

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"El mercado muestra músculo y apuesta a que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto", estimó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, en declaraciones a la AFP.

Los esfuerzos se intensificaron el jueves para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la visita a Teherán de un nuevo alto responsable de Pakistán, mediador en las negociaciones.

"El anuncio por parte de un medio saudita de un posible acuerdo de alto el fuego entre las dos partes" también fue recibido positivamente por los operadores, señalaron los analistas de Briefing.com.

Estas esperanzas de una resolución del conflicto hicieron caer los precios del petróleo, al término de una sesión muy volátil.

El sector de la tecnología

Paralelamente, los inversores no se mostraron entusiasmados el jueves por los resultados del gigante de los chips Nvidia (-1,77% a 219,51 dólares por acción), figura emblemática del mercado de la inteligencia artificial (IA).

La mayor capitalización bursátil del mundo generó un beneficio neto de 58.300 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, más que triplicando el dato de igual período del año pasado, y mejor de lo previsto.

Pero la acción se vio afectada por "preocupaciones relacionadas con una competencia cada vez más intensa" en el sector, subrayó Jose Torres, de Interactive Brokers.

Además, "según algunos, Nvidia estaría invirtiendo en empresas que, a su vez, utilizan ese capital para comprar los chips de Nvidia, creando así un círculo vicioso que infla la facturación sin reflejar realmente la demanda final", observa Mark Malek, de Siebert Financial.

La cadena de distribución Walmart (-7,27% a 121,34 dólares) cayó tras una merma en sus ventas, por altos precios.

FUENTE: Con información de AFP.