viernes 22  de  mayo 2026
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y sigue en su apuesta por acuerdo entre EEUU e Irán

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,54%, tras un récord al cierre del jueves. El Nasdaq sumaba un 0,40% y el índice ampliado S&P 500 se anotaba un 0,38%

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el viernes, aún impulsada por las esperanzas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, y un telón de fondo de solidez de los pesos pesados tecnológicos.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,54%, tras un récord al cierre del jueves. El Nasdaq sumaba un 0,40% y el índice ampliado S&P 500 se anotaba un 0,38%.

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La Bolsa de Nueva York cerró al alza el jueves impulsada por una caída de los precios del petróleo, mientras los inversores se aferraban a la esperanza de un acuerdo entre Washington y Teherán.

El Dow Jones terminó en un nuevo máximo histórico en 50.285,66 puntos al cierre (+0,55%). El índice Nasdaq avanzó un 0,09% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,17%.

"El mercado muestra músculo y apuesta a que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto", estimó Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, en declaraciones a la AFP.

Los esfuerzos se intensificaron el jueves para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, con la visita a Teherán de un nuevo alto responsable de Pakistán, mediador en las negociaciones.

"El anuncio por parte de un medio saudita de un posible acuerdo de alto el fuego entre las dos partes" también fue recibido positivamente por los operadores, señalaron los analistas de Briefing.com.

Estas esperanzas de una resolución del conflicto hicieron caer los precios del petróleo, al término de una sesión muy volátil.

FUENTE: Con información de AFP.

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