sábado 21  de  febrero 2026
inspiración

Educación digital y resultados: la postura crítica del influencer Richard Yuzee

No hay garantías, asegura Richard, y va sin rodeos: la educación, sea tradicional u online, es una oportunidad, no un contrato de resultados

El influencer Richard Yuzee.

El influencer Richard Yuzee.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La educación online explotó después de la pandemia por una razón simple: la gente se acostumbró a resolver cosas importantes desde una pantalla. Comprar, vender, trabajar, aprender. Todo se volvió más accesible y más rápido. También es más confuso, porque la oferta creció al mismo ritmo que el interés.

La confusión se nota en un punto específico: la promesa. Hoy existe formación útil, seria, aplicable. Y también existen ofertas que venden resultados como si fueran inevitables, sin explicar límites, condiciones ni el trabajo real que hay detrás. Reguladores de protección al consumidor han advertido durante años que las promesas de dinero fácil son una señal típica de alerta, especialmente cuando la oferta evita detallar metodología y se apoya solo en historias de “éxito”.

Lee además
Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, los menores cuentan con unos días de vacaciones en los que se alejan del contacto diario con sus amigos en el colegio. Esto lleva a que sus relaciones sociales se muevan hacia la interacción por redes sociales, como Instagram o TikTok, y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp.
REDES SOCIALES

La exclusión digital, un nuevo reto que enfrentan los adolescentes en Navidad
La práctica de los padres de compartir todo sobre la vida de sus hijos en redes sociales tiene nombre propio: sharenting.
PRIVACIDAD

La huella digital se inicia muy temprano: el 81% de los bebés tiene presencia en las redes

Richard Yuzee insiste en una idea poco vendible pero necesaria: no hay garantías. Richard lo plantea así, sin rodeos: la educación, sea tradicional u online, es una oportunidad, no un contrato de resultados. Esa frase, en un mercado lleno de certezas vendidas, funciona como corte. No entusiasma, pero ordena.

Yuzee también señala una contradicción que incomoda. A la educación formal rara vez se le exige garantía de ingresos, aunque pueda ser costosa. A la educación online sí se le exige, como si un programa pudiera reemplazar el seguimiento del alumno. Para él, el problema de fondo se repite en ambos formatos: la gente abandona rápido, se distrae, consume información como si eso fuera progreso y no sostiene la ejecución.

Con eso sobre la mesa, el filtro se vuelve práctico. ¿Qué mirar antes de creer?

Primero, metodología clara. Una formación seria explica qué se hace, qué se mide, qué resultados son razonables y qué depende del estudiante. Cuando todo se presenta como fácil, rápido y seguro, conviene desconfiar. Suena básico, pero es la diferencia entre aprender una habilidad y comprar una ilusión.

Segundo, evidencia de habilidad aplicable. Richard Yuzee repite que entender no es lo mismo que implementar. Hay formaciones que motivan y entretienen, pero no obligan a actuar. Las útiles suelen incomodar un poco porque empujan a ejecutar: publicar, probar, hablar con clientes, medir, corregir. Sin ese ciclo, el aprendizaje se queda en teoría bonita.

Tercero, expectativas realistas. El boom pospandemia dejó una distorsión fuerte: historias de resultados rápidos se volvieron el estándar narrativo, aunque no sean lo común. Yuzee insiste en que mucha gente se cae cuando el proceso se vuelve repetitivo, justo cuando empieza a funcionar. Ahí se nota si alguien buscaba un método o buscaba una promesa.

Sobre su propio recorrido, Richard menciona cifras altas de ventas y alumnos en su educación digital, además de crecimiento rápido de su software. En esta nota se tratan como afirmaciones de él, no como datos auditados, y se incluyen para reflejar cómo justifica su enfoque, no para venderlo.

El cierre práctico es simple. Con tanta oferta circulando, el mejor “superpoder” no es encontrar el curso perfecto. Es aprender a hacer preguntas incómodas y leer la letra pequeña: qué incluye, qué no incluye, cómo se mide el avance, cuánto tiempo toma, qué esfuerzo exige y qué pasa cuando no funciona. En esa conversación, Richard Yuzee se volvió una referencia por lo menos espectacular: insistir en que el trabajo real empieza cuando se apaga el entusiasmo inicial y toca sostener la ejecución.

Temas
Te puede interesar

Científicos se enfocan en los "gemelos digitales" para anticipar deficiencias cardíacas

Florida alcanza el número uno en educación laboral en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
REACCIóN

Tras fallo del Supremo, Trump anuncia arancel del 10% a todas las importaciones

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"

Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
DESNATURALIZACIÓN

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU anula aranceles generales impuestos por Trump

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Te puede interesar

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Por María Graterol
El presidente Donald J. Trump, junto al fiscal general John Sauer (izquierda) y al secretario de Comercio Howard Lutnick (derecha), habla sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo de la mayoría de sus aranceles durante una rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de febrero de 2026.
COMERCIO

Trump firma decreto para imponer nuevo arancel global del 10% tras bloqueo de la Corte Suprema

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

James Uthmeier, fiscal general de Florida, contra el tráfico humano
ACUERDO HISTÓRICO

Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Migración

EEUU fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante "años"