Florida alcanza el número uno en educación laboral en EEUU

Florida lidera la educación laboral en EEUU con $12 mil millones invertidos. Estas son las cifras y programas clave

Ron DeSantis anuncia que Florida alcanza el primer lugar en educación laboral.&nbsp;

Ron DeSantis anuncia que Florida alcanza el primer lugar en educación laboral. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. — Florida alcanzó el puesto número uno en educación laboral en Estados Unidos, según anunció el gobernador Ron DeSantis, quien confirmó que el estado cumplió cinco años antes de lo previsto la meta fijada para 2030 en la Orden Ejecutiva 19-31. El anuncio se realizó durante el mes de Educación Técnica y Profesional (CTE), en Tutisville, Florida, al este de Orlando.

Florida líder en educación laboral en EEUU

El estado alcanzó el primer lugar nacional en educación para la fuerza laboral, consolidando una estrategia que, según el anuncio, ha contado con una inversión superior a 12 mil millones de dólares en programas de formación técnica y profesional desde que llegó a gobierno estatal.

El gobernador afirmó que el sistema educativo estatal “abre puertas a carreras bien remuneradas y fortalece la prosperidad a largo plazo”, destacando que el objetivo establecido en su orden ejecutiva para 2030 fue alcanzado cinco años antes de lo previsto.

DeSantis recordó que cuando llegó a la administración en 2019, “teníamos una meta ambiciosa que era convertir a Florida en el número uno de EEUU en educación laboral para el 2030. Era una meta ambiciosa pero realizable… Estoy orgulloso de anunciar que hemos alcanzado ese objetivo, con cinco años de antelación”.

“Existe más de una vía para tener éxito en los estudios. No todo el mundo debe ir por el camino tradicional de las universidades, ni salir con cien mil dólares en deudas. Una de las maneras de ser exitoso es la educación técnica y profesional, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, subrayó que el ascenso al primer lugar “refleja una visión estratégica enfocada en ampliar las vías de formación laboral para los estudiantes”.

Cifras récord en educación técnica y profesional (CTE)

Durante el año académico 2024-2025, Florida registró niveles históricos de matrícula en programas de Educación Técnica y Profesional.

Más de 1.3 millones de estudiantes en programas CTE

El documento subraya que unos 818.000 estudiantes de K-12 participaron en programas CTE, junto con casi 512.000 estudiantes postsecundarios. Esto representa un aumento del 30% en comparación con el ciclo 2018-2019.

Además, los programas de educación para adultos atienden actualmente a más de 189.000 personas en todo el estado, ampliando el acceso a capacitación y oportunidades laborales.

Expansión de programas integrados y aprendizaje técnico

Programas IET alcanzan cifra histórica

Florida cuenta con 582 programas de Educación y Entrenamiento Integrado (IET), que han beneficiado a más de 11.000 estudiantes desde 2021. Estos programas permiten a adultos obtener credenciales laborales mientras completan su diploma de secundaria.

Crecimiento en aprendizajes y preaprendizajes

El sistema estatal de aprendizaje y preaprendizaje alcanzó un récord de 25.000 participantes activos, un incremento del 11% interanual. También se reportó un aumento del 14% en nuevos programas registrados, fortaleciendo la preparación de talento especializado para sectores de alta demanda.

Inversión millonaria para fortalecer la capacitación laboral

El Programa de Incentivo de Capitalización para el Desarrollo de la Fuerza Laboral ha destinado 240 millones de dólares desde su creación. Estos fondos han respaldado a 80 agencias y financiado 812 programas nuevos o ampliados, incrementando la capacidad operativa en un 94%.

Asimismo, el programa “Camino hacia oportunidades Profesionales” -Pathways to Career Opportunities- ha otorgado más de 105 millones de dólares, financiando más de 350 propuestas y beneficiando a más de 20.000 participantes en programas de aprendizaje registrados.

¿Qué significa este liderazgo para Florida?

Las autoridades estatales sostienen que estos avances posicionan a Florida como líder nacional en preparación de talento, atracción de inversión y desarrollo económico, al alinear la educación técnica con las necesidades reales de la industria. Una fuerza laboral certificada y capacitada facilita el crecimiento de industrias estratégicas y ofrece mayores oportunidades salariales para residentes locales.

[email protected]

