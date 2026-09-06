EEUU desestima un acuerdo nuclear con Irán y valora otra opción

WASHINGTON — Tras seis meses de guerra, Estados Unidos podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas, así lo afirmó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, durante una entrevista con la cadena ABC.

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel para impedir el desarrollo del programa nuclear iraní cumplió en agosto seis meses desde su inicio el 28 de febrero de 2026.

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“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena.

El funcionario agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva administración estadounidense.

Las declaraciones de Wright se producen en medio de un estancamiento diplomático para poner fin al conflicto en Oriente Medio y un aumento en las tensiones tras ataques de Irán y la respuesta estadounidense del sábado que hundió tres buques petroleros.

Washington lanzó los bombardeos luego de que un portaaviones y un destructor estadounidenses "eludieron múltiples ataques iraníes no provocados", según informó el ejército de Estados Unidos, tras asegurar que ninguno de sus soldados resultó herido.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Precios del combustible

Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto. EEUU sostiene que controla esa vía, que patrulla por vía aérea y marítima.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en un acuerdo nuclear definitivo. La OIEA dijo que Irán había acumulado reservas de uranio para la creación de armas atómicas.

El precio promedio de la gasolina en EEUU registró el récord histórico de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con "la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril".

OPEP+ mantiene cuotas

En tanto, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios su oferta petrolera, tras meses de aumentos, mientras queda pendiente una negociación para distribuir cuotas de bombeo entre sus 21 miembros, afectada por los problemas de exportación por la guerra en Irán.

La decisión de no tocar la producción para octubre ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó el Secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

De esta manera se interrumpe la estrategia de esos siete países de ir aumentando el bombeo para revertir gradualmente desde hace más de un año dos recortes voluntarios del bombeo que aplicaron en 2023 para apuntalar los precios del crudo por un total de 3,85 millones de barriles diarios (2,2 mbd y 1,65 mbd).

FUENTE: Con información de EFE