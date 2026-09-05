Guyana acepta a migrantes cubanos y afganos como parte de su acuerdo de cooperación con EEUU

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha.

GEORGETOWN. Guyana recibirá a migrantes deportados por Estados Unidos, según un acuerdo anunciado este sábado por el gobierno del país sudamericano.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump lleva a cabo una agresiva campaña antinmigración que incluye redadas y deportaciones a terceros países.

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En ese marco, Guyana dijo que recibirá un número limitado y verificado de personas sin antecedentes penales. Por ahora se ha informado de seis personas, entre cubanos y afganos.

“El gobierno del presidente Irfaan Ali ha presentado este arreglo como una extensión del compromiso de larga data de Guyana con los derechos humanos y la cooperación internacional”, según un comunicado oficial.

Guyana se suma así a otras naciones del Caribe y de Centroamérica que han aceptado cooperar con Washington en la deportación de migrantes.

Por ejemplo, 250 venezolanos fueron enviados al gigantesco Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como CECOT.

Guyana enfatizó que el acuerdo "es estrictamente transitorio y no constituye un reasentamiento permanente".

Los deportados permanecerán en el país bajo una serie de condiciones mientras se define su estatus migratorio.

“Dependiendo de la resolución de cada caso individual, los migrantes podrán regresar a su país de origen o ser reubicados en un tercer destino de su elección”, afirmó.

Guyana aceptará “únicamente” a las personas que hayan elegido ser enviadas a su territorio de manera voluntaria.

La OIM cubrirá costos

Según explicaron las autoridades gubernamentales de Guyana, los migrantes podrán quedarse en el país hasta que estas lo determinen.

Esto se está permitiendo a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por lo que dicho organismo será responsable de la "implementación operativa" de este programa.

La OIM cubrirá los costos de recibir, alojar y apoyar a las personas reubicadas en Guyana y, mediante este acuerdo, también se espera que el ente proporcione los servicios necesarios para su "integración, incluido el acceso a la comunicación con representantes legales y familiares", detalló el gobierno local.

El Gobierno de Guyana dijo que ha "planteado" el acuerdo como una extensión de su compromiso con los derechos humanos y la cooperación internacional.

Insistió en que las personas reubicadas en Guyana "deben conservar el derecho a solicitar protección internacional cuando corresponda", y la OIM apoyará los casos junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en coordinación con las autoridades guyanesas pertinentes.

Guyana es el último país del Caribe en haber firmado un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Otros incluyen Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Jamaica y Granada.

FUENTE: Con información de AFP/EFE