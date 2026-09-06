Visita de la CIA a Rusia busca evitar que el conflicto escale hacia la OTAN

Reina el hermetismo sobre la visita del jefe de la CIA, John Ratcliffe, a Rusia a finales de agosto de 2026

WASGHINGTON.- La CIA y el Vaticano visitaron Rusia la tercera semana de agosto justamente cuando las negociaciones de paz en Ucrania se encuentran estancadas.

Mientras la visita del jefe de la diplomacia romana, arzobispo Paul Richard Gallagher, fue anunciada, la del director de la CIA, John Ratcliffe, se convirtió en sorpresa para el mundo.

PRENSA Medios en EEUU hablan de posible visita del jefe de la CIA a Moscú

"La Santa Sede exhorta a ambas partes a mostrar apertura y buena voluntad" para "poner fin a las hostilidades e iniciar verdaderas negociaciones", señaló el arzobispo Gallagher el 25 de agosto, durante su encuentro con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.

Gallagher advirtió que "cuanto más se prolongue el conflicto, más difícil será alcanzar una solución adecuada".

El representante del Vaticano también advirtió que "esta guerra debe terminar". Su viaje a Rusia es el primero de la Santa Sede al país desde noviembre de 2021. La ofensiva rusa contra Ucrania inició en febrero de 2022.

Tras el encuentro, el canciller Lavrov agradeció la “imparcialidad” del Vaticano que contrastó con la posición de la ONU. En declaraciones al diario ruso RBK, el funcionario aseguró que durante la cita no hubo secretos y el arzobispo Gallagher no presentó “contraargumentos” frente a sus señalamientos sobre el rol de Occidente en el estallido del conflicto en Ucrania.

Sobre el viaje del jefe de la CIA, ocurrido también el 25 de agosto, no hay información oficial. El presidente de EEUU, Donald Trump, quiso restarle importante al decir que se trató de una visita "semirutinaria".

De acuerdo con la prensa estadunidense, John Ratcliffe habría advertido al presidente ruso, Vladimir Putin, no realizar un posible ataque contra la OTAN.

Por su parte, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior, Serguéi Narishkin, salió al paso para decir que el encuentro con Ratcliffe no fue nada “inusual”, aunque reconoció que se abordaron asuntos “delicados”.

“Creo que la visita del Vaticano siempre tiene que ver con conversaciones de paz, mitigar el conflicto. Pero la visita de John Ratcliffe, es mucho más importante que eso”, señala Erich de La Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Considera que Ucrania fue uno de los temas abordados entre los funcionarios de EEUU y Rusia. A su juicio, pudo haber otros dos temas importantes. Primero, la posibilidad de que Rusia arme otro tipo de ataque a otro país de la OTAN, que podría ser cibernético, y en ese sentido refiere que, en 2007, Rusia paralizó Estonia.

Añade que también podría haber un ataque a una ciudad fronteriza. Indica que han caído drones en países de la OTAN como Polonia y Rumanía, aunque Rusia argumenta que son errores.

El investigador refiere que, en la televisión estatal rusa, la guerra contra Ucrania se ha presentado como una guerra contra la OTAN y contra EEUU.

De la Fuente cree que el otro tema de la visita del jefe de la CIA es Irán. “Los rusos han estado enviando drones a Irán. Recordemos que los drones que, originalmente, lanzaba Rusia son y siguen siendo iraníes, pero ahora Rusia ha mejorado la tecnología y los factura, están enviándolos de vuelta y también compartiendo inteligencia con Irán sobre bases americanas, posiciones norteamericanas”, indica.

Puntualiza que la política de EEUU busca “prevenir una escalada en lo que es la guerra”.

Agrega: “Uno no manda al director de la CIA a una reunión sobre la paz en Ucrania. Para eso han mandado a los enviados especiales o algún diplomático. Entonces, creo que esto tiene que ver más con una posible escalada en la OTAN y también con inteligencia que tenga alrededor del rol de Rusia en Irán”.

Comportamiento de Rusia

Carlos Cascante Segura, investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica y analista de la política de EEUU, expresa que el viaje del jefe de la CIA refleja la preocupación de los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos “en torno al comportamiento ruso, específicamente respecto de los socios europeos”.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, el profesor indica que ese es el escenario que se deriva de la información difundida por medios estadounidenses sobre la posibilidad de que Rusia intente ampliar el conflicto.

Señala que la visita de John Ratcliffe “puede ser una búsqueda de negociación, entendiendo que la economía rusa entraba en una crisis. Puede ser también advertir a Rusia de posibles avances. Una cosa no descarta la otra”.

Destaca que el conflicto en Ucrania no se resolverá de forma inmediata. “Estados Unidos en este momento está empantanado en Irán y en Gaza. El gobierno de Estados Unidos tiene una característica que es muy disperso en sus objetivos”, considera.

“No habrá ataques”

Tras la visita del jefe de la CIA, Trump aseguró el 27 de agosto que Rusia "no va a atacar" territorio de la OTAN. Desestimó las versiones de los medios de comunicación, según las cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa.

Trump sostuvo que ha tenido "buenas conversaciones" con Putin. "No va a atacar territorio de la OTAN", señaló.

Para el Kremlin, estas informaciones representan "historias alarmistas.

Política del Vaticano

Por otra parte, el académico costarricense destaca que el Vaticano tiene una política de mediación en conflictos, a través de un rol diplomático que tiene fines políticos y religiosos.

“Pero, a mí me parece que aquí sí hubo un cambio de línea del Vaticano respecto a lo que era esto con el papa Francisco, quien, esto lo han dicho algunos vaticanistas, no tenía tanta fe en las estructuras diplomáticas y tuvo a lo largo del conflicto ucraniano, una serie de líneas que dejaban la impresión, al menos al principio del conflicto, que no buscaba tener una neutralidad, sino incluso culpar un poco a la OTAN de la guerra”, asevera Carlos Cascante Segura.

En ese contexto, el Vaticano visitó Ucrania en julio y Rusia en agosto. Lo interpreta como un intento de reposicionamiento diplomático independientemente de si resulta exitoso o no.

Erich de La Fuente reconoce el rol diplomático del Vaticano, pero considera que tiene poca influencia en lo que pueda decidir Putin. Cree que Rusia recibe al representante de la Santa Sede como lo haría con cualquier jefe de Estado y el Vaticano lo es.

Por otra parte, el académico costarricense destaca que el Vaticano tiene una política de mediación en conflictos, a través de un rol diplomático que tiene fines políticos y religiosos.

“Pero, a mí me parece que aquí sí hubo un cambio de línea del Vaticano respecto a lo que era esto con el papa Francisco, quien, esto lo han dicho algunos vaticanistas, no tenía tanta fe en las estructuras diplomáticas y tuvo a lo largo del conflicto ucraniano, una serie de líneas que dejaban la impresión, al menos al principio del conflicto, que no buscaba tener una neutralidad, sino incluso culpar un poco a la OTAN de la guerra”, asevera Carlos Cascante Segura.

En ese contexto, el Vaticano visitó Ucrania en julio y Rusia en agosto. Lo interpreta como un intento de reposicionamiento diplomático independientemente de si resulta exitoso o no.

Erich de La Fuente reconoce el rol diplomático del Vaticano, pero considera que tiene poca influencia en lo que pueda decidir Putin. Cree que Rusia recibe al representante de la Santa Sede como lo haría con cualquier jefe de Estado y el Vaticano lo es.

Guerra prolongada

La guerra en Ucrania es larga, lleva cuatro años y medio y no hay indicios de que vaya a parar. “Seguiremos con la guerra. Una cosa es lo que queremos y otra lo que vemos.

“Putin no quiere cesar al fuego. Y va a continuar, de hecho, está pensando en movilizar más personas. Para él esto es como una derrota, aunque haya tomado Ucrania de territorio y la haya destruido. Para él es un conflicto sobre soberanía. Aquí no vamos a tener paz, a menos que Putin piense que su poder interno está de alguna forma en peligro”, destaca el profesor Erich de La Fuente.

Indica que hay un desgaste de ambos lados, pero Putin no cesará a menos que se encuentre bajo presión.

El analista sostiene que Ucrania también tiene un desgaste, pero no puede dejar de pelear porque si no le pasan por arriba. “Los rusos han demostrado que, en las zonas que han tomado, han matado personas, han torturado personas”, añade.

El conflicto en Ucrania, expresa Carlos Cascante Segura, “está más vivo que nunca porque los objetivos están muy largos de las ventajas que pueda traer un acuerdo negociado. Es decir, ambas partes entienden que una negociación no les daría los mínimos que ellos quisieran”.

Señala que ambas partes consideran que pueden obtener mejores resultados manteniendo vivo el conflicto.

Agrega que Rusia piensa que, aumentando los ataques, pese a que ha tenido un año muy malo en el frente, puede alcanzar lo que quiere, que es todo el territorio del Donbás.

“Ucrania, por otro lado, sabe que en una negociación eso es lo que pediría Rusia, ellos no están dispuestos a aceptar eso, porque entregar lo que le queda del Donbás es la zona de defensa que evitaría un ataque futuro de Rusia a Kiev. Lo que falta del Donbás, precisamente, es como la zona de mayor contención que Ucrania puede interponerle a Rusia”, puntualiza.

A juicio de Cascante Segura, hay “una cierta renuncia” del presidente Trump a lo que fue en alguna vez su objetivo de llegar a un acuerdo negociado lo más rápido posible. “Incluso creo que ya no forma parte del discurso que ha dado durante el primer año”, indica.

Refiere que cuando el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, decía que estaba dispuesto a ir a negociar a Moscú, sabía que Putin iba a decir que no. “Y cuando Rusia decía para negociar un acuerdo que empezara con la entrega del Donbás completo, sabían que los ucranianos iban a decir que no”, dice.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/EFE/BBC